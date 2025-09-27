Оккупанты продолжают уничтожать украинские города, атакуя гражданскую инфраструктуру. Так, во время российской атаки на Запорожье дроны попали в местный магазин.

Об этом стало известно из фото последствий дроновой атаки, опубликованных Запорожской ОГА и рядом СМИ, передает 24 Канал.

К теме Дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Одесской области: Укрзализныця рассказала о последствиях

Что известно о разрушении магазина в Запорожье?

Вечером 26 сентября около 23:00 Запорожье было под ударами российских беспилотников.

Враг дважды попал в объект гражданской инфраструктуры возле автовокзала.

Разрушение из-за российской атаки / Фото Запорожская ОВА

Разрушение из-за российской атаки / Фото Запорожская ОВА

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров отметил, что в результате атаки разрушен магазин.

Заметьте! Официально подтвержденной информации о попадании пока нет, однако обнародованные фотографии последствий атаки свидетельствуют об уничтожении именно магазина сети АТБ.

Повреждения АТБ в результате удара по Запорожью: видео РИА Юг

У ГСЧС отметили, что пожарные оперативно ликвидировали пожар на объекте, возникший из-за удара БпЛА и составил около 50 квадратных метров.

К счастью, жертв и раненых в результате инцидента нет. Повреждены также два легковых автомобиля и соседние здания.

Как пострадал АТБ в Запорожье: видео Суспильного

Какие последствия ночной дроновой атаки на Украину 27 сентября?