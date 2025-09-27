В Запорожье россияне разрушили супермаркет АТБ
- 26 сентября во время российской атаки дроны попали в супермаркет в Запорожье.
- В результате атаки возник пожар площадью примерно 50 квадратных метров.
Оккупанты продолжают уничтожать украинские города, атакуя гражданскую инфраструктуру. Так, во время российской атаки на Запорожье дроны попали в местный магазин.
Об этом стало известно из фото последствий дроновой атаки, опубликованных Запорожской ОГА и рядом СМИ, передает 24 Канал.
Что известно о разрушении магазина в Запорожье?
Вечером 26 сентября около 23:00 Запорожье было под ударами российских беспилотников.
Враг дважды попал в объект гражданской инфраструктуры возле автовокзала.
Разрушение из-за российской атаки / Фото Запорожская ОВА
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров отметил, что в результате атаки разрушен магазин.
Заметьте! Официально подтвержденной информации о попадании пока нет, однако обнародованные фотографии последствий атаки свидетельствуют об уничтожении именно магазина сети АТБ.
Повреждения АТБ в результате удара по Запорожью: видео РИА Юг
У ГСЧС отметили, что пожарные оперативно ликвидировали пожар на объекте, возникший из-за удара БпЛА и составил около 50 квадратных метров.
К счастью, жертв и раненых в результате инцидента нет. Повреждены также два легковых автомобиля и соседние здания.
Как пострадал АТБ в Запорожье: видео Суспильного
Какие последствия ночной дроновой атаки на Украину 27 сентября?
- С вечера 26 сентября Россия применила 115 дронов, из них более 70 – "Шахеды" и "Герберы". Согласно данным Воздушных сил, есть попадания на 6 локациях.
- В частности на Винницкой области прогремели взрывы из-за атаки российских дронов-камикадзе, повреждена критическая инфраструктура. Известно также о частичном разрушении жилого дома.
- В Одесской области зафиксировали повреждения железнодорожной инфраструктуры. Укрзализныця возобновила движение поездов, минимизируя риски. Впрочем, есть информация о задержке ряд поездов.