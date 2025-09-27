Окупанти продовжують нищити українські міста, атакуючи цивільну інфраструктуру. Так, під час російської атаки на Запоріжжя дрони поцілили в місцевий магазин.

Про таке стало відомо з фото наслідків дронової атаки, опублікованих Запорізькою ОВА та низкою ЗМІ, передає 24 Канал.

Що відомо про руйнування магазину в Запоріжжі?

Ввечері 26 вересня близько 23:00 Запоріжжя було під ударами російських безпілотників.

Ворог двічі влучив у об'єкт цивільної інфраструктури біля автовокзалу.

Руйнування через російську атаку / Фото Запорізька ОВА

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що внаслідок атаки зруйнований магазин.

Зауважте! Офіційно підтвердженої інформації про влучання наразі немає, проте оприлюднені світлини наслідків атаки свідчать про знищення саме магазину мережі АТБ.

У ДСНС зазначили, що вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на об'єкті, що виникла через удар БпЛА та склала близько 50 квадратних метрів.

На щастя, жертв та поранених внаслідок інциденту немає. Пошкоджені також два легкових автомобілі та сусідні будівлі.

Які наслідки нічної дронової атаки на Україну 27 вересня?