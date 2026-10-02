Хуже, чем во время пандемии: российский бизнес активно деградирует

Общее количество заведений общественного питания в России за год сократилось на 7,8% – до 223,8 тысячи объектов. Спад был зафиксирован впервые с 2022 года.

Что происходит с заведениями в России

Это связано с ростом фискальной нагрузки на бизнес, сокращением потребительского спроса и усилением конкуренции со стороны продуктовой розничной торговли, о чем пишет российское СМИ "Коммерсант".

В июле в России в целом работали 223,8 тысячи заведений общественного питания. Это уже на 7,8% меньше, чем годом ранее. Аналитики зафиксировали падение впервые с 2022 года.

Нынешнее сокращение оказалось более выраженным, чем, например, в период активных ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 году количество заведений общественного питания в России сократилось на 4,8%, а в 2021 году снижение оценивалось в 2,6%.

Наиболее выраженное сокращение продемонстрировали пекарни. В июле 2023 года в России работали 15,5 тысячи таких объектов – на 13% меньше, чем годом ранее.

На втором месте – заведения быстрого питания: минус 11,8%, до 33,5 тысячи.

На третьем – заведения с кофе на вынос, количество которых сократилось на 10,6%, до 19,1 тысячи.

Складывающаяся в отрасли ситуация вполне понятна: потребители начали сокращать свои расходы,

– говорится в материале.

С 1 по 25 сентября 2026 года количество чеков в кафе снизилось на 5% в годовом исчислении. В сегменте фаст-фуда падение составило 7%. А средний чек в российском общественном питании за год вырос на 7% – до 1,6 тысячи рублей.

Эта отрасль российского бизнеса также столкнулась с другими факторами риска. Среди них – неуклонный рост затрат на оплату труда, высокая стоимость кредитования и негативный внешний фон. К этому также добавляется рост стоимости продуктов питания и логистики.

Выручка ресторанов растет, но это объясняется увеличением среднего чека, тогда как посещаемость находится под серьезным давлением.

Напомним, что российское правительство планирует штрафовать предприятия, чтобы увеличить поступления в бюджет. Например, за административные нарушения в 2027–2029 годах власти планируют получить целых 15,4 миллиарда рублей.

Более того, уже в 2027 году в России хотят повысить акцизы на алкоголь. То есть для бизнеса это означает рост обязательных платежей с каждого литра продукции.