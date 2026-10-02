Що відбувається з закладами у Росії

Це пов’язано зі зростанням фіскального навантаження на бізнес, скороченням споживчого попиту та посиленням конкуренції з боку продуктової роздрібної торгівлі, про що пише російське ЗМІ "Комерсант".

У липні в Росії загалом працювали 223,8 тисячі закладів громадського харчування. Це вже на 7,8% менше, ніж роком раніше. Аналітики зафіксували падіння вперше з 2022 року.

Нинішнє скорочення виявилося більш вираженим, ніж, наприклад, у період активних обмежень під час пандемії COVID-19. У 2020 році кількість закладів громадського харчування в Росії скоротилася на 4,8%, а у 2021 році зниження оцінювалося у 2,6%.

Найбільш виражене скорочення продемонстрували пекарні. У липні 2026 року в Росії працювали 15,5 тисячі таких об’єктів – на 13% менше, ніж роком раніше.

На другому місці – заклади швидкого харчування: мінус 11,8%, до 33,5 тисячі.

На третьому – заклади з кавою на виніс, кількість яких скоротилася на 10,6%, до 19,1 тисячі.

Ситуація, що складається в індустрії, цілком зрозуміла: споживачі почали скорочувати свої витрати,

– йдеться у матеріалі.

З 1 по 25 вересня 2026 року кількість чеків у кафе знизилася на 5% у річному вираженні. У сегменті фастфуду падіння становило 7%. А середній чек у російському громадському харчуванні за рік зріс на 7% – до 1,6 тисячі рублів.

Ця галузь російського бізнесу також зіткнулася з іншими факторами ризику. Серед них – невпинне зростання витрат на оплату праці, висока вартість кредитування та негативний зовнішній фон. До цього також додають зростання вартості продуктів харчування та логістики.

Виручка ресторанів зростає, але це пояснюється збільшенням середнього чека, тоді як відвідуваність перебуває під серйозним тиском.

Нагадаємо, що російський уряд планує штрафувати бізнеси, аби збільшити надходження до бюджету. Наприклад, за адміністративні порушення у 2027 – 2029 роках влада планує отримати цілих 15,4 мільярда рублів.

Ба більше, вже у 2027 році у Росії хочуть підвищити акцизи на алкоголь. Тобто для бізнесу зростання обов'язкових платежів із кожного літра продукції.