"Ограничивает возможности и развитие": российский олигарх признал влияние санкций

В эфире одного из российских телеканалов Потанин заявил, что санкции "напрямую не влияют на жизнь компании, ее выживание, но, конечно, ограничивает ее возможности, в том числе финансовые, и развитие тех рынков, на которых она традиционно присутствует".

Также он добавил, что из-за санкционных ограничений российским предпринимателям стало труднее сохранять свое присутствие на мировом рынке и завоевывать новые.

Как санкции влияют на российский бизнес

Компания Потанина "Норникель" не подвергается непосредственно санкциям. Это связано со сбоями на рынке алюминия после того, как в 2018 году в компанию его конкурента ввели санкции. Речь идет о компании Олега Дерипаски "Русал". Вместе с тем "Норникель" – важная составляющая российской экономики и мирового рынка металлов.

Потанин отметил, что его компания, крупнейший в мире производитель палладия и рафинированного никеля, пострадала от "разрушительных" санкций из-за влияния на логистические цепочки, платежные системы и возможность закупать новое оборудование.

Выход на рынки "дружественных стран"

В связи с санкционными ограничениями планы "Норникеля" относительно выхода на другие рынки были сорваны. Так что бизнесмен был вынужден сосредоточить свою инвестиционную политику в России и "дружественных" странах.

Конечно, мы находим выходы из этой ситуации. Мы перестраиваем логистические цепочки в более дружественные страны. Прежде всего в Китай, Турцию, Марокко и другие арабские страны,

– рассказал Потанин.

Критика власти

Бизнесмен также озвучил свое мнение, что российским властям не нужно было реагировать на санкции конфискацией или национализацией западных активов.

Если какие-то компании покидают нашу страну, то вместо того, чтобы применять к ним какие-то конфискации и другие жесткие меры, гораздо проще дать возможность инвестиционному сообществу решить эту проблему самостоятельно,

– сказал он.

Потанин подчеркнул, что если бы Кремль воздержался от вышеупомянутых действий, то местный бизнес приобрел бы эти компании на достаточно выгодных условиях. Напомним, что предприниматель сам заключил несколько сделок в первые недели войны, в том числе покупку "Росбанка" французского кредитора. Generale.