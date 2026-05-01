Rozetka получила кредит в 25 миллионов евро: на что потратят деньги в Украине

Группа Rozetka получила 25 миллионов евро финансирования от Европейского банка реконструкции и развития. Средства направят на поддержку операционной деятельности и развитие бизнеса в Украине и Польше.

Что известно о деньгах для Rozetka от ЕБРР?

Общий объем кредита составляет 25 миллионов евро: 20 миллионов получит украинская компания Rozetka.UA, еще 5 миллионов – подразделение в Польше, сообщили в ЕБРР.

Финансирование разделено на две части:

Первая – 10 миллионов евро – предусмотрена для пополнения оборотных средств как в Украине, так и на польском рынке. Вторая – 15 миллионов евро – включает необеспеченное финансирование, которое также пойдет на операционную деятельность и возможные инвестиции.

Проект частично покрывается гарантиями Европейского Союза в рамках инвестиционной программы для Украины. Она направлена на поддержку экономики в условиях войны и развитие "зеленых" инициатив.

Кроме бизнес-целей, финансирование предусматривает и социальную составляющую. В частности, речь идет о содействии трудоустройству ветеранов и поддержке уязвимых групп населения. Также среди направлений – инвестиции в энергоэффективность, в частности закупка соответствующей бытовой техники.

Что это означает для Украины?

В ЕБРР отмечают, что такие кредиты позволяют бизнесу получить долгосрочное финансирование, которое сейчас ограничено на локальном рынке, и поддержать развитие компании за рубежом.

Итак, финансирование Rozetka – это сигнал доверия международных партнеров к украинскому бизнесу, ведь подобные соглашения могут стать драйвером для восстановления экономики Украины.

В итоге, эта сделка – не просто кредит для одной компании, а часть более широкого процесса интеграции украинского бизнеса в европейское экономическое пространство.

Интересно! Rozetka основали в 2005 году в Киеве Владислав и Ирина Чечеткины. Позже совладельцем компании стал фонд под управлением Horizon Capital. Сейчас компания работает как мультикатегорийный онлайн-маркетплейс и развивает сеть собственных магазинов. По данным YouControl, компании корпоративной группы Rozetka за январь-сентябрь 2025 года получили суммарно 30,2 миллиардов гривен выручки, что составляет 76% общей выручки 10 крупнейших онлайн-ритейлеров.

Какой был оборот группы маркетплейсов Rozetka-Evo?

Оборот группы маркетплейсов Rozetka-Evo в 2025 году достиг 112,4 млрд грн - это на 9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила совладелица группы Ирина Чечеткина, пишет Forbes.

По состоянию на конец 2025 года офлайн-сеть компании насчитывала 776 точек контакта с клиентами – это магазины, пункты выдачи и почтоматы. Компания также активно развивает новые форматы. В частности, в малых городах и поселках запустили партнерские точки выдачи заказов в локальных магазинах и заведениях. За год открыли около 100 таких локаций.

Относительно структуры спроса, быстрее всего на Rozetka росли продажи продуктов питания (+30%), спортивных товаров (более 26%) и косметики (+26%). На платформе Prom.ua наибольшую динамику показали продукты питания (+ 50%), товары для домашних животных (+ 66%), а также чай, кофе и какао (+ 55%).

В прошлом году украинцы активно покупали аэрогрили – эта категория товаров продемонстрировала наибольшую динамику роста на Rozetka, а также вошла в топ по количеству запросов на платформе,

– говорит Чечеткина.

Отдельным направлением стала подписка Smart, которую запустили в октябре 2025 года. Она предусматривает бесплатную доставку для сервисов Rozetka и Prom.ua. По состоянию на начало 2026 года к ней присоединились более 350 тысяч пользователей.

Сотни тысяч единиц товаров продается на Rozetka ежедневно. Можно перемножить и посчитать месячные объемы, но нужно учитывать сезонность. На продажи влияют разные факторы: обстрелы, блэкауты, хорошая погода, праздники Например, в лучшие недели может быть около 300 тысяч заказов в день, а в самые тяжелые дни – 50 – 60 тысяч. Среднюю глубину заказа не раскрываем, но это несколько товаров в каждом чеке,

– добавил сооснователь Rozetka Владислав Чечеткин.

Как маркетплейс отказался от русскоязычной версии сайта?