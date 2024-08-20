Руководительницей Google Украина стала бывшая B2C-директор "Киевстар" Татьяна Лукинюк

Бывшая B2C-директор "Киевстара" Татьяна Лукинюк стала новым руководителем Google Украина. Ранее она занимала руководящие должности в сфере товаров массового потребления.

Что известно о новой руководительнице Google Украина

До своего назначения Татьяна Лукинюк работала в должности B2C-директора в "Киевстаре", где отвечала за продажи, маркетинг и обслуживание клиентов.

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Ранее она работала в международных компаниях Coca-Cola и Mars, а также возглавляла бизнес Red Bull в Украине в должности генерального директора.

Кроме того, Лукинюк является доцентом Киевской школы экономики и соавтором популярной книги о построении карьеры "Как хотеть и получить все (но это неточно)".

Татьяна Лукинюк Новая руководительница Google Украина Сегодня начало работы на этой новой должности является определенным вызовом, однако я полна решимости сделать все возможное, чтобы наши сотрудники, клиенты, пользователи и партнеры продолжали получать необходимую поддержку в сложные времена.

В начале октября 2023 года с должности руководителя украинского офиса Google ушел Дмитрий Шоломко, который возглавлял компанию в Украине на протяжении 17 лет, фактически с момента ее запуска в стране.

С 1 мая 2024 года Шоломко стал советником председателя правления Суспильного Вещания по вопросам цифровой трансформации.