Руководительницей Google Украина стала бывшая B2C-директор "Киевстар" Татьяна Лукинюк
Источник:Ain.ua
Бывшая B2C-директор "Киевстара" Татьяна Лукинюк стала новым руководителем Google Украина. Ранее она занимала руководящие должности в сфере товаров массового потребления.
Что известно о новой руководительнице Google Украина
До своего назначения Татьяна Лукинюк работала в должности B2C-директора в "Киевстаре", где отвечала за продажи, маркетинг и обслуживание клиентов.
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Ранее она работала в международных компаниях Coca-Cola и Mars, а также возглавляла бизнес Red Bull в Украине в должности генерального директора.
Кроме того, Лукинюк является доцентом Киевской школы экономики и соавтором популярной книги о построении карьеры "Как хотеть и получить все (но это неточно)".
Сегодня начало работы на этой новой должности является определенным вызовом, однако я полна решимости сделать все возможное, чтобы наши сотрудники, клиенты, пользователи и партнеры продолжали получать необходимую поддержку в сложные времена.
С 1 мая 2024 года Шоломко стал советником председателя правления Суспильного Вещания по вопросам цифровой трансформации.