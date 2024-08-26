Война в Украине повлияла на европейские рынки и привела к запрету США на импорт российских товаров, включая алмазы и водку. Эта ситуация также довела рыболовный бизнес на Аляске до банкротства.

Как война уничтожила рыболовный бизнес на Аляске

Группа компаний Whittier Seafood и ее филиалы на Аляске и в Вашингтоне, которые в прошлом году заработали 41 миллион долларов, подали заявление о банкротстве. Такое решение было принято после того, как российское правительство приобрело российского поставщика крабов, что повлекло финансовые трудности для компании.

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Дело в том, что исторически большинство мировых запасов королевского и глубоководного краба добывались в российских водах. Однако, клиенты компании стали менее охотно покупать продукцию из России, что привело к снижению стоимости имеющихся запасов краба. Это заставило компанию снижать цены.

Интересно! Филиал компании импортировал краба от АО "Тефида", дочерней компании, расположенной в российском Владивостоке. Однако, из-за введенного США и ЕС эмбарго на российские морепродукты, MFI не смогла импортировать свой основной продукт.

Как Россия конфисковала "Тефиду"

Российские власти также приняли решительные меры. В прошлом году правительство аннулировало лицензии на рыбалку компании "Тефида", что помешало ей поставлять крабы MFI. Как следствие, компания потеряла возможность обслуживать клиентов в США, Китае, Корее и Японии. В этом году российское правительство сделало еще более решительные шаги и конфисковало "Тефиду" в пользу государства.

Интересно! Из-за этого Whittier также испытала финансовые трудности, в частности, из-за обязательств по кредитам. Компания объявила о планах по реструктуризации долга.

Авторы подчеркивают, что несмотря на эти трудности, Whittier и другие производители морепродуктов Аляски имеют шансы на восстановление в следующем году благодаря росту цен на лосося. Повышенный спрос и ограниченное предложение рыбы могут привести к повышению цен в 2025 году.