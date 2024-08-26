Як війна знищила рибальський бізнес на Алясці

Група компаній Whittier Seafood та її філії на Алясці та у Вашингтоні, які минулого року заробили 41 мільйон доларів, подали заяву про банкрутство. Таке рішення було ухвалено після того, як російський уряд придбав російського постачальника крабів, що спричинило фінансові труднощі для компанії.

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Річ у тім, що історично більшість світових запасів королівського та глибоководного краба добувалися в російських водах. Однак, клієнти компанії почали менш охоче купувати продукцію з Росії, що призвело до зниження вартості наявних запасів краба. Це змусило компанію знижувати ціни.

Цікаво! Філія компанії імпортувала краба від АТ "Тефіда", дочірньої компанії, розташованої у російському Владивостоку. Проте, через введене США та ЄС ембарго на російські морепродукти, MFI не змогла імпортувати свій основний продукт.

Як Росія конфіскувала "Тефіду"

Російська влада також вжила рішучих заходів. Минулого року уряд анулював ліцензії на риболовлю компанії "Тефіда", що завадило їй постачати краби MFI. Як наслідок, компанія втратила можливість обслуговувати клієнтів у США, Китаї, Кореї та Японії. Цього року російський уряд зробив ще рішучіші кроки та конфіскував "Тефіду" на користь держави.

Цікаво! Через це Whittier також зазнала фінансових труднощів, зокрема, через зобов'язання за кредитами. Компанія оголосила про плани з реструктуризації боргу.

Автори підкреслюють, що попри ці труднощі, Whittier та інші виробники морепродуктів Аляски мають шанси на відновлення наступного року завдяки зростанню цін на лосося. Підвищений попит і обмежена пропозиція риби можуть призвести до підвищення цін у 2025 році.