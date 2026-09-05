ИИ отнимает работу, а возможность бронирования стала важнее денег: что происходит на рынке труда

Украинский рынок труда все сильнее раскалывается между спросом работодателей и возможностями соискателей. Вакансий по-прежнему много, однако найти сотрудников на них становится все сложнее, особенно если компания не может предложить бронирование от мобилизации.

Вакансий больше, чем людей, ищущих работу

Определить украинский рынок труда в 2026 году исключительно как рынок работодателя или кандидата невозможно. Ситуация сильно различается в зависимости от профессии, пишет "Короткая".

HR-эксперт Наталья Слинько отмечает, что для части специальностей, в частности в сфере ИТ и менеджмента, преимущество сейчас на стороне работодателя. В то же время в милтехе – отрасли оборонных и военных технологий – ситуация неоднородна:

если компаниям нужны инженеры и исполнители конкретных работ, это скорее рынок соискателя. А вот для офисных работников ситуация может быть противоположной.

Впрочем, общая картина остается неизменной: вакансий в Украине больше, чем людей, активно ищущих работу.

Сейчас рынок труда настолько неравномерный и разноплановый, что дать однозначную оценку невозможно. Это может быть как рынок работодателя, так и рынок кандидата,

– отметила Наталья Слинько.

Она добавила, что для специфических вакансий, в частности в ИТ и менеджменте, ситуация больше напоминает рынок работодателя, тогда как для инженеров и исполнителей конкретных работ в военной промышленности преимущество может быть на стороне соискателя.

Дефицит кадров особенно ощущают компании, не имеющие возможности для бронирования сотрудников

За последний год проблема нехватки работников в профессиях, где она уже существовала, только усугубилась. Особенно сложно компаниям, которые не могут предложить сотрудникам бронирование от мобилизации.

По словам эксперта, работодатели пытаются компенсировать нехватку мужчин призывного возраста наймом женщин. Однако и они все лучше понимают свою ценность на рынке труда и уже не готовы соглашаться на любые условия.

Эта тенденция, по ее мнению, сохранится еще некоторое время. Дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть и от решений Европейского Союза в отношении украинцев, находящихся за рубежом под временной защитой.

Работодателям нужны люди, которых не хватает на "офисном" рынке

Одним из главных дисбалансов украинского рынка труда стало то, что значительная часть людей в свое время переквалифицировалась на офисные профессии. Причина понятна: такие вакансии часто позволяют работать удаленно или хотя бы в гибридном режиме.

Однако бизнесу все больше нужны работники, которых невозможно заменить удаленной работой:

Речь идет о производстве, строительстве, торговле, энергетике, сантехнических и других специальностях, где работник должен физически находиться на рабочем месте.

По словам Слинько, этот дисбаланс дополнительно усугубляется развитием искусственного интеллекта, который оптимизирует часть офисных специальностей.

ИИ сокращает простые офисные операции

Искусственный интеллект становится еще одним фактором, изменяющим структуру занятости. Во всем мире компании активно внедряют ИИ там, где он может выполнять простые и повторяющиеся операции.

Сейчас во всем мире, где это возможно, начинают использовать ИИ, что приводит к сокращению сотрудников, выполнявших простые операции. В Украине это касается, прежде всего, ИТ-сферы, компаний, работавших на аутсорсе,

– сказала эксперт.

В то же время в реальном секторе экономики, на больших предприятиях и в агробизнесе массовых сокращений из-за ИИ эксперт не наблюдает.

Где проще всего найти работу

Эксперт отмечает, что говорить об одной "гарантированной" профессии сейчас сложно. Вакансии есть практически во всех сферах, но уровень конкуренции между кандидатами различается.

Для тех, кто ищет стартовую позицию, наиболее стабильными могут оставаться сферы, без которых невозможна повседневная жизнедеятельность. В частности, речь идет о:

Сферу обслуживания; Торговлю; Аптеки; Больницы; Различные учреждения, необходимые для жизнедеятельности; Сферу развлечений.

Бронирование стало конкурентным преимуществом вакансии

Одним из самых заметных изменений на рынке труда стало то, что работодатели все чаще используют бронирование от мобилизации как преимущество при поиске сотрудников.

Все эти вопросы законодательно урегулированы, поэтому я не вижу в них ничего незаконного. Конечно, люди готовы снизить свои ожидания в отношении зарплаты и в целом в отношении работы, если вакансия предполагает бронирование. И работодатели это прекрасно осознают,

– отметила эксперт.

По ее словам, компании, которые могут предложить бронирование, получают возможность привлекать более профессиональных специалистов с более широким набором навыков за меньшую зарплату.

В то же время бронирование не означает, что работодатель может выдвигать кандидату какие-либо условия: отдельные руководители пытаются манипулировать этим вопросом, но системной практикой на рынке это не стало.