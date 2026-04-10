Россия массово продвигает новый тренд на рынке труда – "высшее образование не нужно". Сразу после 9-го класса молодежь активно привлекают к техническим направлениям, в частности производству беспилотных систем, поэтому подростки идут работать на заводы.

Какова тенденция на рынке труда России?

В 2025 – 2026 учебном году только 42,7% учащихся в России выбирают продолжение обучения в старших классах после 9-го, пишет СВРУ.

Такая динамика свидетельствует об изменении образовательных приоритетов: власть целенаправленно направляет подростков в систему профтехобразования. Там они быстрее овладевают практическими навыками и раньше выходят на рынок труда. Параллельно с этим доступ в университеты становится более ограниченным – растет стоимость контрактного обучения, уменьшается количество бюджетных мест.

Специалисты все чаще рассматривают такую модель как инструмент формирования массового сегмента недорогой рабочей силы с минимальным уровнем теоретической подготовки и критического мышления.

Отдельное внимание уделяется оборонному сектору. В начале 2026 года в российских соцсетях активно продвигали возможности обучения и работы в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Подростки рассказывали об обучении в колледже "Алабуга Политех" и параллельной работе на дроновых заводах с зарплатой до 150 тысяч рублей в течение одного-двух лет. При этом блогеры получали значительные гонорары – от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей – за распространение таких материалов, что указывает на организованный характер информационной кампании.

Какова ситуация в экономике России и что известно о дефиците бюджета?

Дефицит бюджета России за 2 месяца 2026 года расширился до 3,45 триллиона рублей, то есть это 1,5% ВВП, что достигает почти годового прогноза, сообщают в The Moscow Times.

Интересно, что экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала, что в конце прошлого года власти России отчитались, что дефицит бюджета составляет якобы 5,7 триллиона рублей. Впрочем бывший первый заместитель главы Центробанка России заявлял, что на самом деле реальный дефицит составляет где-то около 8 триллионов.

Иван Ус Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Дело в том, что отдельные расходы россияне перенесли с 2025 года на 2026 год. И такой существенный дефицит за 2 месяца 2026 года поэтому показатель.

Ус объясняет, что россияне считали, что смогут покрывать дефицит за счет нефтегазовых поступлений. Кроме того, Ус называет еще один фактор, который влияет негативно на покрытие дефицита России. Речь идет о крепком курсе рубля.

Экономист Олег Гетман для 24 Канала добавляет, что самое критическое для их дефицита как в этом году, так и в прошлом году, есть цены на энергоносители. И в первую очередь, на нефть.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы За два месяца 2026 года мировая цена нефти марки Brent держалась на уровне 60 долларов за баррель, а соответственно, российская марка Urals могла составлять где-то 40 долларов за баррель, что довольно близко к себестоимости. И если бы такая ситуация продержалась до конца года, то последствия для России были бы критическими.

