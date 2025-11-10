Эти профессии могут исчезнуть: выбирайте специальность правильно
- Под угрозой исчезновения находятся профессии кассиров, печатников и операторов колл-центров из-за развития искусственного интеллекта и цифровизации.
- В частности, супермаркеты внедряют кассы самообслуживания.
Рынок труда меняется. На него влияют различные факторы, в частности, развитие искусственного интеллекта.
Какие профессии могут исчезнуть в 2025?
Также на рынок труда ощутимо влияет цифровизация, сообщает 24 Канал.
Какие профессии под угрозой исчезновения:
- Кассиры в магазине
Во многих супермаркетах уже установлены кассы самообслуживания. Есть магазины за рубежом, которые полностью отказались от кассиров. Чем больше будут распространяться технологии, тем меньшей станет потребность в такой профессии.
- Печатники и операторы копировальных центров
Распространение цифровизации, уменьшает потребность в бумажных документах. Все больше учреждений переходят на электронный документооборот.
- Операторы колл-центров
Многие украинские компании перешли на чат-боты уже сейчас. Фактически, чем больше будет развиваться искусственный интеллект, тем меньшей станет потребность в "живых" операторах.
Что еще важно знать о рынке труда?
Государственная служба занятости сообщает, что в Украине сейчас есть значительная потребность в подсобниках. Также многие работодатели ищут продавцов и водителей.
По данным Erasmus University Rotterdam, к 2030 году рынок труда полностью изменится. Сильные изменения будут заметны на фоне старения населения и развития технологий.