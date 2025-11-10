Укр Рус
10 ноября, 02:10
Эти профессии могут исчезнуть: выбирайте специальность правильно

Анастасия Зорик
  • Под угрозой исчезновения находятся профессии кассиров, печатников и операторов колл-центров из-за развития искусственного интеллекта и цифровизации.
  • В частности, супермаркеты внедряют кассы самообслуживания.

Рынок труда меняется. На него влияют различные факторы, в частности, развитие искусственного интеллекта.

Какие профессии могут исчезнуть в 2025?

Также на рынок труда ощутимо влияет цифровизация, сообщает 24 Канал.

Какие профессии под угрозой исчезновения:

  • Кассиры в магазине

Во многих супермаркетах уже установлены кассы самообслуживания. Есть магазины за рубежом, которые полностью отказались от кассиров. Чем больше будут распространяться технологии, тем меньшей станет потребность в такой профессии.

  • Печатники и операторы копировальных центров

Распространение цифровизации, уменьшает потребность в бумажных документах. Все больше учреждений переходят на электронный документооборот.

  • Операторы колл-центров

Многие украинские компании перешли на чат-боты уже сейчас. Фактически, чем больше будет развиваться искусственный интеллект, тем меньшей станет потребность в "живых" операторах.

Что еще важно знать о рынке труда?

  • Государственная служба занятости сообщает, что в Украине сейчас есть значительная потребность в подсобниках. Также многие работодатели ищут продавцов и водителей.

  • По данным Erasmus University Rotterdam, к 2030 году рынок труда полностью изменится. Сильные изменения будут заметны на фоне старения населения и развития технологий.