Эти профессии могут исчезнуть: выбирайте специальность правильно

Рынок труда меняется. На него влияют различные факторы, в частности, развитие искусственного интеллекта.

Какие профессии могут исчезнуть в 2025?

Также на рынок труда ощутимо влияет цифровизация, сообщает 24 Канал.

Какие профессии под угрозой исчезновения:

Кассиры в магазине

Во многих супермаркетах уже установлены кассы самообслуживания. Есть магазины за рубежом, которые полностью отказались от кассиров. Чем больше будут распространяться технологии, тем меньшей станет потребность в такой профессии.

Печатники и операторы копировальных центров

Распространение цифровизации, уменьшает потребность в бумажных документах. Все больше учреждений переходят на электронный документооборот.

Операторы колл-центров

Многие украинские компании перешли на чат-боты уже сейчас. Фактически, чем больше будет развиваться искусственный интеллект, тем меньшей станет потребность в "живых" операторах.

Что еще важно знать о рынке труда?