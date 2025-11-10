Які професії можуть зникнути у 2025?

Також на ринок праці відчутно впливає цифровізація, повідомляє 24 Канал.

Які професії під загрозою зникнення:

Касири в магазині

У багатьох супермаркетах уже встановлено каси самообслуговування. Є магазини за кордоном, які повністю відмовились від касирів. Чим більше будуть поширюватись технології, тим меншою стане потреба в цій професії.

Друкарі та оператори копіювальних центрів

Поширення цифровізації, зменшує потребу у паперових документах. Усе більше установ переходять на електронний документообіг.

Оператори кол-центрів

Багато українських компаній перейшли на чат-боти уже зараз. Фактично, чим більше розвиватиметься штучний інтелект, тим меншою ставатиме потреба у "живих" операторах.

Що ще важливо знати про ринок праці?