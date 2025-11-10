Які професії можуть зникнути у 2025?
Також на ринок праці відчутно впливає цифровізація, повідомляє 24 Канал.
Які професії під загрозою зникнення:
- Касири в магазині
У багатьох супермаркетах уже встановлено каси самообслуговування. Є магазини за кордоном, які повністю відмовились від касирів. Чим більше будуть поширюватись технології, тим меншою стане потреба в цій професії.
- Друкарі та оператори копіювальних центрів
Поширення цифровізації, зменшує потребу у паперових документах. Усе більше установ переходять на електронний документообіг.
- Оператори кол-центрів
Багато українських компаній перейшли на чат-боти уже зараз. Фактично, чим більше розвиватиметься штучний інтелект, тим меншою ставатиме потреба у "живих" операторах.
Що ще важливо знати про ринок праці?
Державна служба зайнятості повідомляє, що в Україні зараз є значна потреба в підсобниках. Також багато роботодавців шукають продавців та водіїв.
За даними Erasmus University Rotterdam, до 2030 року ринок праці повністю зміниться. Найсильніші зміни будуть помітні на фоні старішання населення та розвитку технологій.