Коли ФОП офіційно закритий?

Відповідно до Податкового кодексу України внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької діяльності ФОП чи незалежної професійної діяльності фізичної особи здійснюється у 2-х випадках, передає 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу України у Донецькій області.

Йдеться про внесення до Єдиного державного реєстру, запис в якому фіксує дату припинення діяльності;

А також якщо людина, яка має незалежну професійну діяльність (наприклад, адвокат, нотаріус чи аудитор), припиняє, призупиняє роботу або змінює форму діяльності, то це вважається офіційним з дати, коли уповноважений орган ухвалив відповідне рішення або з іншої дати, визначеної законом.

Зверніть увагу! Знімається ФОП з обліку якщо: підприємець сам вирішив закрити ФОП, є рішення суду про припинення діяльності, або ж підприємець помер, його оголосили померлим або визнали безвісти зниклим.

Водночас в Головному управлінні ДПС у Полтавській області зазначається, що після надходження відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи податкова проводить такі процедури: перевірку, остаточний розрахунок зі сплати єдиного внеску, закриття інтегрованих карток платника (ІКП).

Натомість закриття ІКП можливе лише за умови, що всі податки сплачені чи списані. Йдеться про податковий борг, недоїмка з ЄСВ, штрафи чи пеня.

Які штрафи можуть отримувати ФОП та за що?