Коли ФОП офіційно закритий?

Відповідно до Податкового кодексу України внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької діяльності ФОП чи незалежної професійної діяльності фізичної особи здійснюється у 2-х випадках, передає 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу України у Донецькій області.

  • Йдеться про внесення до Єдиного державного реєстру, запис в якому фіксує дату припинення діяльності;
  • А також якщо людина, яка має незалежну професійну діяльність (наприклад, адвокат, нотаріус чи аудитор), припиняє, призупиняє роботу або змінює форму діяльності, то це вважається офіційним з дати, коли уповноважений орган ухвалив відповідне рішення або з іншої дати, визначеної законом.

Зверніть увагу! Знімається ФОП з обліку якщо: підприємець сам вирішив закрити ФОП, є рішення суду про припинення діяльності, або ж підприємець помер, його оголосили померлим або визнали безвісти зниклим.

Водночас в Головному управлінні ДПС у Полтавській області зазначається, що після надходження відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи податкова проводить такі процедури: перевірку, остаточний розрахунок зі сплати єдиного внеску, закриття інтегрованих карток платника (ІКП).

Натомість закриття ІКП можливе лише за умови, що всі податки сплачені чи списані. Йдеться про податковий борг, недоїмка з ЄСВ, штрафи чи пеня.

Які штрафи можуть отримувати ФОП та за що?

  • Відомо, що один із найбільших штрафів для ФОПів буде за неоформлення найманих працівників (залежно від кількості цих працівників). Крім того, великим штрафом для ФОП є видача фіскальних чеків старої форми та відсутність реєстратора розрахункових операцій (залежно терміну, коли відбувався продаж товарів без PPO).

  • Загалом існують такі види штрафів: відсутність безготівкового розрахунку (POS-терміналу) – штраф від 1 700 до 17 000 гривень та ще додаткові 8 500 гривень штрафу від Держпродспоживслужби; ігнорування запиту податкової (ненадання відповіді чи документів) – 8 000 гривень; недотримання вимог щодо працевлаштування – штраф від 8 500 гривень до 34 000 гривень тощо.