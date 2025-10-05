Рынок труда в Украине меняется. В частности, это происходит под влиянием мировых тенденций.

Кого сейчас работодатели ищут больше всего?

Как показывает статистика, в 2025 году работодатели довольно часто искали подсобников – таких более 15 тысяч вакансий. В то же время и конкуренция на эту должность большая, кандидатов ориентировочно – 18 тысяч, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

Для водителей, например, размещено 13 тысяч предложений. А вот кандидатов на таку должность значительно меньше – 10,6 тысяч.

Обратите внимание! Чаще всего, количество тех, кто ищет работу больше, чем предложений.

Также значительное количество запросов для:

продавцов продовольственных товаров – более 13 тысяч вакансий (около 20 тысяч кандидатов);

продавцов консультантов – примерно 9 тысяч вакансий (почти 11 тысяч кандидатов);

поваров – 8,7 тысяч вакансий (12 тысяч претендентов);

уборщиков служебных помещений – 8 тысяч предложений (кандидатов – 10,5 тысяч);

бухгалтеров – 6,7 тысяч вакансий (кандидатов – 9 тысяч);

учителей начальных школ, гимназий и лицеев – 4,7 тысячи вакансий (претендентов – 7 тысяч).

Что нужно знать о рынке труда в Украине сейчас?