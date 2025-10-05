Ринок праці в Україні змінюється. Зокрема, це відбувається під впливом світових тенденцій.

Кого зараз роботодавці шукають найбільше?

Як показує статистика, у 2025 році роботодавці доволі часто шукали підсобників – таких більш як 15 тисяч вакансій. Водночас і конкуренція на цю посаду велика, кандидатів орієнтовно – 18 тисяч, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

Читайте також Найпрестижніші бізнес-школи світу – оновлений рейтинг Bloomberg

Для водіїв, наприклад, розміщено 13 тисяч пропозицій. А от кандидатів на таку посаду значно менше – 10,6 тисячі.

Зверніть увагу! Найчастіше, кількість тих, хто шукає роботу більша, ніж пропозицій.

Також значна кількість запитів для:

продавців продовольчих товарів – більш як 13 тисяч вакансій (близько 20 тисяч кандидатів);

продавців консультантів – приблизно 9 тисяч вакансій (майже 11 тисяч кандидатів);

кухарів – 8,7 тисячі вакансій (12 тисяч претендентів);

прибиральників службових приміщень – 8 тисяч пропозицій (кандидатів – 10,5 тисяч);

бухгалтерів – 6,7 тисячі вакансій (кандидатів – 9 тисяч);

вчителів початкових шкіл, гімназій та ліцеїв – 4,7 тисячі вакансій (претендентів – 7 тисяч).

Що потрібно знати про ринок праці в Україні зараз?