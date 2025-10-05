Укр Рус
5 жовтня, 19:26
2

Кого найбільше шукають роботодавці у 2025 році

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У 2025 році найбільше вакансій було для підсобників (15 тисяч), водіїв (13 тисяч) та продавців продовольчих товарів (13 тисяч).
  • Конкуренція на ринку праці висока, зокрема на посаду підсобників (18 тисяч кандидатів) та продавців продовольчих товарів (20 тисяч кандидатів).

Ринок праці в Україні змінюється. Зокрема, це відбувається під впливом світових тенденцій.

Кого зараз роботодавці шукають найбільше?

Як показує статистика, у 2025 році роботодавці доволі часто шукали підсобників – таких більш як 15 тисяч вакансій. Водночас і конкуренція на цю посаду велика, кандидатів орієнтовно – 18 тисяч, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

Для водіїв, наприклад, розміщено 13 тисяч пропозицій. А от кандидатів на таку посаду значно менше – 10,6 тисячі.

Зверніть увагу! Найчастіше, кількість тих, хто шукає роботу більша, ніж пропозицій.

 Також значна кількість запитів для:

  • продавців продовольчих товарів – більш як 13 тисяч вакансій (близько 20 тисяч кандидатів);
  • продавців консультантів – приблизно 9 тисяч вакансій (майже 11 тисяч кандидатів);
  • кухарів – 8,7 тисячі вакансій (12 тисяч претендентів);
  • прибиральників службових приміщень – 8 тисяч пропозицій (кандидатів – 10,5 тисяч);
  • бухгалтерів – 6,7 тисячі вакансій (кандидатів – 9 тисяч);
  • вчителів початкових шкіл, гімназій та ліцеїв – 4,7 тисячі вакансій (претендентів – 7 тисяч).

Що потрібно знати про ринок праці в Україні зараз?

  • В Україні зростає попит на спеціальності, що пов'язані з цифровими технологіями. Імовірно, ці тенденції триватимуть і надалі. За деякими прогнозами, штучний інтелект відчутно змінить ринок праці до 2030 року.

  • Українські компанії готові зараз наймати іноземців. Це пов'язано з "відтоком" людей після дозволу на виїзд для чоловіків віком 18 – 22 роки, наголошує ВВС Україна.

  • Незабаром деякі професії можуть просто зникнути. На це впиває багато факторів, у тому числі цифровізація.