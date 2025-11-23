Какие профессии будут наиболее востребованы следующие 10 лет
- Прогнозируется, что наибольший спрос в последующие годы будет на разработчиков программного обеспечения, специалистов по цифровому маркетингу и аналитиков Big Data.
- В Украине также наблюдается значительный спрос на комплектовщиков, продавцов, менеджеров и водителей.
Рынок труда постоянно меняется. Сейчас он корректируется под влиянием войны. Также весомую роль играет развитие технологий, в частности, искусственного интеллекта.
Какие профессии будут наиболее популярными в будущем?
Закономерно, что в последующие годы наиболее популярными будут профессии в области развития технологий, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Дия.
Читайте также Только 6% компаний в Украине работают на полную мощность: экспорт также ухудшился
Считается, что наибольший спрос будет на:
- Разработчиков программного обеспечения
По состоянию на сейчас, эта профессия довольно актуальна. Вероятно, такая тенденция будет и дальше. Ведь именно такого рода специалисты сейчас ощутимо "помогают" бизнесу.
- Специалистов по цифровому маркетингу
Сейчас мало быть просто специалистом по маркетингу. Важно также понимать как продвигать продукты именно онлайн.
- Аналитиков Big Data
Нужно понимать, что термином Big Data обозначаются большие объемы информации, которые бизнес получает о клиентах именно через цифровые технологии. В настоящее время это очень важная специальность, позволяющая масштабировать любое дело.
Big Data онлан-кинотеатра может показать, в какое время суток пользователи обычно смотрят фильмы и сколько часов подряд. Специалист, который анализирует данные, будет изрядно нужен в современном мире. Именно такие люди смогут показать компаниям, что именно влияет на их бизнес и как можно усовершенствовать те или иные процессы,
– говорится в материале.
Интересно! Как показывает статистика OLX Работа, сейчас в Украине значительный спрос не только на онлайн-профессии. Также работодатели активно ищут комплектовщиков, продавцов, менеджеров и водителей.
Что еще важно знать о рынке труда в Украине сейчас?
Сейчас украинский бизнес испытывает трудности. В частности, негативно на ситуацию влияют война и отсутствие света. Также работодатели сообщают о нехватке кадров.
Считается, что рынок труда сильно изменится до 2030 года. Исчезнут некоторые специальности, например, из-за развития технологий. "В зоне риска" уже находятся кассиры, грузчики, консультанты и другие.