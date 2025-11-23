Какие профессии будут наиболее востребованы следующие 10 лет

Рынок труда постоянно меняется. Сейчас он корректируется под влиянием войны. Также весомую роль играет развитие технологий, в частности, искусственного интеллекта.

Какие профессии будут наиболее популярными в будущем?

Закономерно, что в последующие годы наиболее популярными будут профессии в области развития технологий, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Дия.

Считается, что наибольший спрос будет на:

Разработчиков программного обеспечения

По состоянию на сейчас, эта профессия довольно актуальна. Вероятно, такая тенденция будет и дальше. Ведь именно такого рода специалисты сейчас ощутимо "помогают" бизнесу.

Специалистов по цифровому маркетингу

Сейчас мало быть просто специалистом по маркетингу. Важно также понимать как продвигать продукты именно онлайн.

Аналитиков Big Data

Нужно понимать, что термином Big Data обозначаются большие объемы информации, которые бизнес получает о клиентах именно через цифровые технологии. В настоящее время это очень важная специальность, позволяющая масштабировать любое дело.

Big Data онлан-кинотеатра может показать, в какое время суток пользователи обычно смотрят фильмы и сколько часов подряд. Специалист, который анализирует данные, будет изрядно нужен в современном мире. Именно такие люди смогут показать компаниям, что именно влияет на их бизнес и как можно усовершенствовать те или иные процессы,

– говорится в материале.

Интересно! Как показывает статистика OLX Работа, сейчас в Украине значительный спрос не только на онлайн-профессии. Также работодатели активно ищут комплектовщиков, продавцов, менеджеров и водителей.

Что еще важно знать о рынке труда в Украине сейчас?