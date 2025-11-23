Які професії будуть найбільш потрібні наступні 10 років

Ринок праці постійно змінюється. Зараз він коригується під впливом війни. Також вагому роль відіграє розвиток технологій, зокрема, штучного інтелекту.

Які професії будуть найбільш популярними у майбутньому?

Закономірно, що у наступні роки найбільш популярними будуть професії у галузі розвитку технологій, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Дія.

Читайте також Лише 6% компаній в Україні працюють на повну потужність: експорт також погіршився

Вважається, що найбільший попит буде на:

Розробників програмного забезпечення

Станом на зараз, ця професія доволі актуальна. Імовірно, така тенденція буде і далі. Адже саме такого роду спеціалісти зараз відчутно "допомагають" бізнесу.

Фахівців із цифрового маркетингу

Зараз мало бути просто фахівцем з маркетингу. Важливо також розуміти як просувати продукти саме онлайн.

Аналітиків Big Data

Потрібно розуміти, що терміном Big Data позначаються великі обсяги інформації, які бізнес отримує про клієнтів саме через цифрові технології. У теперішній час це надзвичайно важлива спеціальність, що дозволяє масштабувати будь-яку справу.

Big Data онлан-кінотеатру може показати, в який час доби користувачі зазвичай дивляться фільми та скільки годин поспіль. Фахівець, який аналізує дані, буде неабияк потрібен у сучасному світі. Саме такі люди зможуть показати компаніям, що саме впливає на їхній бізнес і як можна вдосконалити ті чи інші процеси,

– йдеться у матеріалі.

Цікаво! Як показує статистика OLX Робота, зараз в Україні значний попит не тільки на онлайн-професії. Також роботодавці активно шукають комплектувальників, продавців, менеджерів та водіїв.

Що ще важливо знати про ринок праці в Україні зараз?