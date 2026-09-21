Зарплаты выросли до 48 тысяч: каких специалистов активно ищут в Украине перед зимой

До начала отопительного сезона в Украине остается все меньше времени, поэтому работодатели активнее ищут специалистов, от которых зависит стабильная работа систем отопления и энергоснабжения. В то же время рынок труда в этой сфере меняется неравномерно: по отдельным профессиям вакансий становится больше, а медианные зарплаты растут почти по всем ключевым специальностям.

Каких специалистов ищут перед началом отопительного сезона

Подготовка к отопительному сезону охватывает сразу несколько направлений. Поэтому перед началом холодов в Украине активизируется поиск технических работников, как известно 24 Каналу из исследования OLX Робота.

По сравнению с августом 2025 года на платформе выросло количество вакансий по ряду специальностей. Наиболее заметная динамика такова:

Электромонтажники – +8%; Энергетики – +9%; Операторы котельных – +13%; Инженеры по вентиляции – +40%; Монтажники систем отопления – +57%.

Отдельно работодатели стали чаще искать мастеров по ремонту генераторов. На фоне риска отключений электроэнергии спрос на таких специалистов увеличился на 5%.

Кандидаты тоже активнее реагируют на вакансии

Спрос работодателей в значительной степени совпадает с интересом соискателей. Если сравнить показатели с августом прошлого года, соискатели стали чаще откликаться на следующие вакансии:

электромонтеры – +28%;

энергетики – +32%;

монтажники систем отопления – +141%.

Еще активнее кандидаты реагируют на предложения для мастеров по ремонту генераторов. Количество откликов на такие вакансии выросло на 169%, то есть почти вдвое.

Это свидетельствует о том, что профессии, связанные с энергетикой, отоплением и обслуживанием оборудования, привлекают все больше внимания работников. Особенно заметно изменение в отношении ремонтников генераторов, спрос на которых напрямую связан с новыми вызовами для энергосистемы.

Какие зарплаты предлагают техническим специалистам

В августе 2026 года медианные зарплаты для большинства рассмотренных профессий также были выше, чем годом ранее. Больше всего выросла медианная оплата труда таких специалистов:

энергетики – +32%, до 33 тысяч гривен;

электромеханики – +24%, до 39 тысяч гривен;

ОВИК / HVAC – +24%, до 26 тысяч гривен;

операторы котельных – +22%, до 20 тысяч гривен;

электромонтеры – +20%, до 30 тысяч гривен.

Еще несколько профессий продемонстрировали рост зарплат в пределах 17–19%. В частности, медианная зарплата монтажников систем отопления достигла 48 тысяч гривен, мастеров по ремонту генераторов – 33 тысяч гривен, а сантехников – 35 тысяч гривен.

Для слесарей и электриков медианные показатели выросли на 14% и составили соответственно 40 тысяч гривен.

Наибольшее количество вакансий по соответствующим профессиям в августе 2026 года было сосредоточено в Киевской области. Также перед началом отопительного сезона активно ищут специалистов в Полтавской, Одесской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой областях.