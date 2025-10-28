Saab подтвердила возможность локализации производства: сколько времени это займет

Шведская компания Saab, производитель истребителей JAS 39E/F Gripen, подтвердила заинтересованность в создании производства в Украине.

Saab может наладить производство в Украине

По словам генерального директора Saab Микаэля Йоханссона, для Украины вполне возможно не только организация конечной сборки и испытания самолетов Gripen, но и производство отдельных комплектующих, информирует 24 Канал.

Йоханссон уже второй раз публично высказал эту позицию. Сначала в интервью изданию Flight Global он отметил, что Saab нуждается в еще одном производственном центре и планирует начать соответствующие переговоры. Впоследствии в комментарии Financial Times руководитель прямо заявил, что Украина может стать площадкой для сборки и частичного производства самолетов Gripen.

Saab уже имеет опыт подобного сотрудничества – в частности, компания реализовала проект создания производственных мощностей в Бразилии, где осуществляется сборка и частичное изготовление компонентов Gripen.

Украина должна воспользоваться возможностью

Эксперты Defense Express отметили, что локализация производства в Украине была ожидаемым и логичным шагом. Аналогичные предложения Saab делала и Индии, однако там они остались без реализации. У

Украина же, по мнению аналитиков, должна воспользоваться этой возможностью и сделать проект с Saab одним из приоритетов оборонно-промышленного сотрудничества.

