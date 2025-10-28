Saab підтвердила можливість локалізації виробництва: скільки часу це займе
- Saab підтвердила зацікавленість у створенні виробництва в Україні для складання та виробництва компонентів літаків Gripen.
- Швеція може розпочати постачання винищувачів Gripen Україні через 3 роки, а повна поставка 150 літаків може зайняти 10 – 15 років.
Шведська компанія Saab, виробник винищувачів JAS 39E/F Gripen, підтвердила зацікавленість у створенні виробництва в Україні.
Saab може налагодити виробництво в Україні
За словами генерального директора Saab Мікаеля Йоханссона, для України цілком можливе не лише організування кінцевого складання та випробування літаків Gripen, а й виробництво окремих комплектуючих, інформує 24 Канал.
Йоханссон уже вдруге публічно висловив цю позицію. Спершу в інтерв'ю виданню Flight Global він зазначив, що Saab потребує ще одного виробничого центру й планує розпочати відповідні переговори. Згодом у коментарі Financial Times керівник прямо заявив, що Україна може стати майданчиком для збирання й часткового виробництва літаків Gripen.
Saab уже має досвід подібної співпраці – зокрема, компанія реалізувала проєкт створення виробничих потужностей у Бразилії, де здійснюється збирання та часткове виготовлення компонентів Gripen.
Україна має скористатись можливістю
Експерти Defense Express наголоcили, що локалізація виробництва в Україні була очікуваним і логічним кроком. Аналогічні пропозиції Saab робила й Індії, однак там вони залишилися без реалізації. У
Україна ж, на думку аналітиків, повинна скористатися цією можливістю та зробити проєкт із Saab одним із пріоритетів оборонно-промислового співробітництва.
Зауважте. Аналітик аерокосмічної та оборонної галузі Sash Tusa з Agency Partners пояснив, що Saab має "кращі шанси наростити виробництво, ніж більшість інших виробників". Пікове виробництво Gripen раніше становило 18 літаків на рік, а наразі компанія випускає більше половини цієї кількості,
Що цьому передувало?
Saab планує відкрити завод з фінального складання літаків Gripen в Україні в межах угоди на постачання до 150 винищувачів.
Контракт подвоїть виробничі потреби Saab щодо Gripen, і компанія планує розширювати виробничі потужності в Бразилії, Канаді та Європі.
Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив, що постачання винищувачів Gripen Україні може розпочатися через 3 роки. А ось поставка 150 літаків може тривати 10 – 15 років.