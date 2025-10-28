Saab може налагодити виробництво в Україні

За словами генерального директора Saab Мікаеля Йоханссона, для України цілком можливе не лише організування кінцевого складання та випробування літаків Gripen, а й виробництво окремих комплектуючих, інформує 24 Канал.

Йоханссон уже вдруге публічно висловив цю позицію. Спершу в інтерв'ю виданню Flight Global він зазначив, що Saab потребує ще одного виробничого центру й планує розпочати відповідні переговори. Згодом у коментарі Financial Times керівник прямо заявив, що Україна може стати майданчиком для збирання й часткового виробництва літаків Gripen.

Saab уже має досвід подібної співпраці – зокрема, компанія реалізувала проєкт створення виробничих потужностей у Бразилії, де здійснюється збирання та часткове виготовлення компонентів Gripen.

Україна має скористатись можливістю

Експерти Defense Express наголоcили, що локалізація виробництва в Україні була очікуваним і логічним кроком. Аналогічні пропозиції Saab робила й Індії, однак там вони залишилися без реалізації. У

Україна ж, на думку аналітиків, повинна скористатися цією можливістю та зробити проєкт із Saab одним із пріоритетів оборонно-промислового співробітництва.

Зауважте. Аналітик аерокосмічної та оборонної галузі Sash Tusa з Agency Partners пояснив, що Saab має "кращі шанси наростити виробництво, ніж більшість інших виробників". Пікове виробництво Gripen раніше становило 18 літаків на рік, а наразі компанія випускає більше половини цієї кількості,

Що цьому передувало?