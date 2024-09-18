У старейшей воскресной газеты мира может смениться владелец
18 сентября 2024, 12:02Читати новину українською
Источник:Tortoise Media
Новым владельцем газеты The Observer может стать интернет-стартап Tortoise Media. Как известно, стартап уже ведет переговоры с Guardian Media Group о покупке газеты.
Кому может принадлежать The Observer
В Tortoise Media сообщают, что обе компании согласились начать официальные и эксклюзивные переговоры о покупке The Observer.
Читайте также Последний крупный американский банк покидает российский рынок
Впрочем, в Guardian отметили, что подробности переговоров остаются "коммерческой тайной".
Что известно о старейшей воскресной газетеThe Observer существует уже более 230 лет. Она была основана в 1791 году. Впоследствии она стала отдельной дочерней газетой The Guardian после того, как в 1993 году ее приобрела компания GMG.
Еще раньше GMG сообщила о спаде годовой выручки за 12 месяцев до 257,8 миллиона фунтов стерлингов. После этой новости начались переговоры о продаже The Observer.
- Tortoise хотят инвестировать 25 миллионов фунтов стерлингов, а это 33,1 миллиона долларов, в британское издание в течение следующих 5 лет.
- Кроме того, там согласились выпускать печатную версию газеты.
- В 2019 году Tortoise запустил бывший директор новостей BBC, редактор газеты The Times Джеймс Гардинг и бывший посол США в Великобритании Мэтью Барзун.