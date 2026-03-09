ТОП лучших компании Украины 2026: в каких отраслях "крутятся" самые большие деньги

Украинские компании в отдельных отраслях имеют большие доходы. К примеру, это касается бизнеса в энергетическом секторе, оптовой и розничной торговли: это компании "Нафтогаз", "Сильпо", "ОККО".

ТОП-компаний Украины с наибольшими доходами

По итогам года первое место по объему доходов снова заняла энергетика. Компании этой отрасли вместе заработали более 1,04 триллиона гривен, пишет Опендатабот.

За год из списка выбыли 44 компании, а их позиции заняли новые игроки. В новый "Индекс лучших компаний" вошли:

Энергетика

В этом секторе наибольшие доходы показали:

Д.Трейдинг – 292,4 миллиарда гривен

Энергоатом – 254,7 миллиардов гривен

Нафтогаз Трейдинг –130,3 миллиардов гривен

Розничная торговля

Наибольшие обороты в 2025 году имели:

АТБ – 247,3 миллиардов гривен

Сильпо – 106 миллиардов гривен

Аврора – 49,2 миллиардов гривен

Оптовая торговля

Здесь в тройке лидеров:

ДЛ Солюшен – 114,1 миллиардов гривен

Донпромтранс – 98,1 миллиардов гривен

OKKO-Экспресс – 85,2 миллиардов гривен

Банковский сектор

Среди банков наибольшие доходы получили:

ПриватБанк – 122,6 миллиардов гривен

Ощадбанк – 41,7 миллиарда гривен

Универсал Банк – 27,2 миллиардов гривен

Сельское хозяйство

В агросекторе лидируют предприятия группы МХП:

Винницкая птицефабрика – 54,2 миллиарда гривен

Мироновская птицефабрика – 27,3 миллиардов гривен

Лебединский семенной завод – 17,4 миллиарда гривен

Транспорт и логистика

Здесь первенство удерживают:

Укрзализныця – 89 миллиардов гривен

Новая почта – 54,2 миллиарда гривен

Оператор ГТС Украины – 28 миллиардов гривен

Рестораны и гостиницы

В сфере гостеприимства наибольшие доходы имеют:

McDonald's – 21,3 миллиарда гривен

Briscola – 2,9 миллиарда гривен

KFC – 1,3 миллиарда гривен

Добывающая промышленность

В этой отрасли лидерами стали:

Укрнафта – 99,4 миллиардов гривен

Укргаздобыча – 83,6 миллиардов гривен

ДТЭК Павлоградуголь – 36,2 миллиардов гривен

Перерабатывающая отрасль

Здесь наибольшие обороты имеют:

Кернел-Трейд – 105,9 миллиардов гривен

Запорожсталь – 72 миллиарда гривен

АрселорМиттал Кривой Рог – 70,6 миллиардов гривен

IT

В технологическом секторе лидерство сохраняют:

GlobalLogic Ukraine – 10,9 миллиардов гривен

EPAM Systems – 10,2 миллиардов гривен

EPAM Digital – 9,2 миллиардов гривен

Продажа автомобилей

Наибольшие обороты показали:

Тойота-Украина – 24,6 миллиардов гривен

Winner – 16,9 миллиардов гривен

Порше Украина – 15,6 миллиардов гривен

Телеком

Наибольшие доходы среди операторов получили:

Киевстар – 43,8 миллиардов гривен

Vodafone Украина – 25,8 миллиардов гривен

lifecell – 15,9 миллиардов гривен

Медиа

В категории ТВ, радио и книг лидируют:

Киевстар ТВ – 1,6 миллиарда гривен

СТБ – 1,4 миллиарда гривен

Multiplex – 1,2 миллиарда гривен

Медицина

Наибольшие доходы в сфере здравоохранения имеют:

Добробут – 4,2 миллиарда гривен

ДІЛА – 3,6 миллиарда гривен

Синэво Украина – 3,3 миллиарда гривен

Спорт и развлечения

В сфере досуга первенство удерживают:

Динамо Киев – 1,8 миллиарда гривен

Sport Life – 605,7 миллионов гривен

Аквапарк Mavka – 407,8 миллионов гривен

