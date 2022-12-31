Disney, Facebook, Twitter и другие: самые громкие изменения топ-менеджмента мировых компаний за год

В течение 2022 года произошел ряд неожиданных изменений в топ-менеджменте передовых мировых компаний. Люди, занимавшие должности СEО глобальных корпораций в течение десятилетий, решили выйти на пенсию, а "власть" кое-где переняли совершенно непричастные к бизнесу руководители.

В то же время некоторые изменения генеральных директоров произошли ожидаемо, запланировано и постепенно. О самых громких назначениях и уходе с должностей многолетних руководителей мировых корпораций в течение года – дальше.

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Изменения СЕО и топ-менеджмента мировых компаний на протяжении 2022 года

Стабильную и постепенную модель смены исполнительного директора выбрала Royal Carribbean Group, – американская транспортно-туристическая компания со штаб-квартирой в Майами. СЕО Ричард Фейн объявил о своей отставке в январе, после 33 лет на должности, освободив кресло в пользу бывшего финансового директора корпорации Джейсона Либерти.

Такой плановый выход исполнительного директора на пенсию отличается от странных событий в руководстве Walt Disney и загадочных обстоятельств, приведших к отставке Кевина Джонсона из Starbucks, на смену которому "на временной основе" во второй раз пришел Говард Шульц.

Боб Айгер вернулся в Walt Disney

Боб Айгер никогда не хотел покидать Disney, а совет директоров компании никогда не был полностью удовлетворен его замене на Боба Чапека. Несмотря на это, корпорация продлила контракт с Чапеком, который, как ожидалось, останется в должности СЕО на долго.

Однако, уже через несколько недель после продления контракта с Чапеком, Disney передумала, после чего Боб Айгер вернулся на должность CEO компании, подписав двухлетний контракт.

"Правая рука" Цукерберга ушла из Meta

В конце мая этого года о своем увольнении из Meta сообщила операционная директор компании Шерил Сэндберг. "Правая рука" Цукерберга, в частности, отвечала за развитие рекламных платформ гиганта соцсетей еще с 2008 года, и именно за ее каденции, тогда еще Facebook, стала чрезвычайно прибыльной компанией.

При этом, Сэндберг покинула Meta в самое трудное для компании время – дела техногиганта шли не лучшим образом, ведь корпорация на тот момент потеряла 42,3% стоимости акций.

Бывший СЕО Domino's Pizza начал работать на конкурента

Громким приходом на должность стало назначение Патрика Дойла в Restaurant Brands International, – материнской компании Burger King, – на должность исполнительного председателя правления.

Дело в том, что ранее Дойл занимал должность СЕО компании-конкурента – Domino's Pizza. За время своего правления с 2010 по 2018 год он обеспечил рост продаж сети пиццерий на протяжении 29 кварталов подряд, в общей сложности до 13 миллиардов долларов, а также рост стоимости акций компании более чем в 23 раза.

Говард Шульц во второй раз вернулся на должность исполнительного директора Starbucks

Говард Шульц вернулся к управлению Starbucks после того, как предыдущий СЕО Кевин Джонсон ушел в отставку. Шульц стал временным гендиректором, до официального назначения Лаксмана Нарасимхана с 1 апреля 2023 года.

Интересно, что это уже второй возврат Шульца в компанию – ранее он занимал должность СЕО Starbuscks с 1986 по 2000 и с 2008 по 2017 годы.

Илон Маск "захватил" власть в Twitter

Пожалуй, самым громким в этом году было приобретение Илоном Маском социальной сети Twitter и назначение им самого себя на должность СЕО компании.

Сразу после прихода в Twitter миллиардер уволил топ-менеджмент компании, в том числе гендиректора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Впоследствии работу потеряли около 7 500 сотрудников социальной сети, а с платформы уже сами начали бежать постоянные рекламодатели.