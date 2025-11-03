Украинцы купили больше всего новых авто за последние 13 месяцев – какие авто самые популярные

Украинский рынок новых легковых автомобилей продолжает уверенно расти. Так, в октябре 2025 года украинцы приобрели 7 800 новых машин – это самый высокий показатель с сентября 2024-го.

Рекордный октябрь

Для сравнения, в октябре прошлого года было продано всего 5 800 авто, а в сентябре 2025-го – 6 800, свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром", информирует 24 Канал.

Какие авто чаще всего покупали

Второй месяц подряд лидером продаж в Украине стал китайский бренд BYD, который реализовал 1 199 автомобилей – в 6,5 раза больше, чем год назад. В прошлом году на первом месте был Renault с результатом 775 машин.

На второй позиции на этот раз – Toyota (978 авто, +44%), а тройку замыкает Volkswagen (856 авто, +136%).

Бестселлером октября, как и месяцем ранее, стал электрокар Volkswagen ID.Unyx, который вытеснил прошлогоднего лидера – Renault Duster,

– говорится в исследовании.

10 самых популярных авто

В десятку самых популярных брендов также вошел китайский электромобиль Zeekr, который занял девятое место с результатом 259 авто (+131%).

ТОП-10 брендов октября 2025 года в Украине:

BYD – 1 199 единиц (+552%) Toyota – 978 единиц (+44%) Volkswagen – 856 единиц (+136%) Skoda – 626 единиц (+55%) Renault – 494 единиц (-37%) Hyundai – 357 единиц (+85%) BMW – 302 единиц (-24%) Audi – 262 единиц (+38%) Zeekr – 259 единиц (+131%) Nissan – 196 единиц (+1%)

С начала 2025 года украинцы приобрели 60 700 новых легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

