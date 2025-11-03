Украинцы купили больше всего новых авто за последние 13 месяцев – какие авто самые популярные
- В октябре 2025 года в Украине было продано 7 800 новых легковых автомобилей, что является самым высоким показателем за последние 13 месяцев.
- Китайский бренд BYD стал лидером продаж с 1 199 автомобилями, а электрокар Volkswagen ID.Unyx стал бестселлером октября.
Украинский рынок новых легковых автомобилей продолжает уверенно расти. Так, в октябре 2025 года украинцы приобрели 7 800 новых машин – это самый высокий показатель с сентября 2024-го.
Рекордный октябрь
Для сравнения, в октябре прошлого года было продано всего 5 800 авто, а в сентябре 2025-го – 6 800, свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром", информирует 24 Канал.
Какие авто чаще всего покупали
Второй месяц подряд лидером продаж в Украине стал китайский бренд BYD, который реализовал 1 199 автомобилей – в 6,5 раза больше, чем год назад. В прошлом году на первом месте был Renault с результатом 775 машин.
На второй позиции на этот раз – Toyota (978 авто, +44%), а тройку замыкает Volkswagen (856 авто, +136%).
Бестселлером октября, как и месяцем ранее, стал электрокар Volkswagen ID.Unyx, который вытеснил прошлогоднего лидера – Renault Duster,
– говорится в исследовании.
10 самых популярных авто
В десятку самых популярных брендов также вошел китайский электромобиль Zeekr, который занял девятое место с результатом 259 авто (+131%).
ТОП-10 брендов октября 2025 года в Украине:
- BYD – 1 199 единиц (+552%)
- Toyota – 978 единиц (+44%)
- Volkswagen – 856 единиц (+136%)
- Skoda – 626 единиц (+55%)
- Renault – 494 единиц (-37%)
- Hyundai – 357 единиц (+85%)
- BMW – 302 единиц (-24%)
- Audi – 262 единиц (+38%)
- Zeekr – 259 единиц (+131%)
- Nissan – 196 единиц (+1%)
С начала 2025 года украинцы приобрели 60 700 новых легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Тенденции на авторынке: главное
К слову, ранее Укравтопром сообщил, что за восемь месяцев 2025 года в Украину было импортировано 61,7 тысячи легковых электромобилей (BEV). Это на 52% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Популярность электромобилей растет не только в Украине, но и в мире. В сентябре продано 2,1 миллиона электромобилей и плагин-гибридов, что является рекордным месячным показателем.