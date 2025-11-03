Укр Рус
Українці купили найбільше нових авто за останні 13 місяців – які авто найпопулярніші
3 листопада, 13:20
Українці купили найбільше нових авто за останні 13 місяців – які авто найпопулярніші

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У жовтні 2025 року в Україні було продано 7 800 нових легкових автомобілів, що є найвищим показником за останні 13 місяців.
  • Китайський бренд BYD став лідером продажів з 1 199 автомобілями, а електрокар Volkswagen ID.Unyx став бестселером жовтня.

Український ринок нових легкових автомобілів продовжує впевнено зростати. Так, у жовтні 2025 року українці придбали 7 800 нових машин – це найвищий показник із вересня 2024-го.

Рекордний жовтень

Для порівняння, у жовтні минулого року було продано лише 5 800 авто, а у вересні 2025-го – 6 800, свідчать дані асоціації "Укравтопром", інформує 24 Канал

Які авто найчастіше купували

Другий місяць поспіль лідером продажів в Україні став китайський бренд BYD, який реалізував 1 199 автомобілів – у 6,5 раза більше, ніж рік тому. Торік на першому місці був Renault із результатом 775 машин.

На другій позиції цього разу – Toyota (978 авто, +44%), а трійку замикає Volkswagen (856 авто, +136%).

Бестселером жовтня, як і місяцем раніше, став електрокар Volkswagen ID.Unyx, який витіснив торішнього лідера – Renault Duster, 
– ідеться в дослідженні. 

10 найпопулярніших авто

До десятки найпопулярніших брендів також увійшов китайський електромобіль Zeekr, який посів дев'яте місце з результатом 259 авто (+131%).

ТОП-10 брендів жовтня 2025 року в Україні:

  1. BYD – 1 199 одиниць (+552%)
  2. Toyota – 978 одиниць (+44%)
  3. Volkswagen – 856 одиниць (+136%)
  4. Skoda – 626 одиниць (+55%)
  5. Renault – 494 одиниць (-37%)
  6. Hyundai – 357 одиниць (+85%)
  7. BMW – 302 одиниць (-24%)
  8. Audi – 262 одиниць (+38%)
  9. Zeekr – 259 одиниць (+131%)
  10. Nissan – 196 одиниць (+1%)

З початку 2025 року українці придбали 60 700 нових легкових автомобілів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Тенденції на авторинку: головне 

  • До слова, раніше Укравтопром повідомив, що за вісім місяців 2025 року в Україну було імпортовано 61,7 тисячі легкових електромобілів (BEV). Це на 52% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

  • Популярність електромобілів зростає не лише в Україні, а й в світі. У вересні продано 2,1 мільйона електромобілів та плагін-гібридів, що є рекордним місячним показником.