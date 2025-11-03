Українці купили найбільше нових авто за останні 13 місяців – які авто найпопулярніші
- У жовтні 2025 року в Україні було продано 7 800 нових легкових автомобілів, що є найвищим показником за останні 13 місяців.
- Китайський бренд BYD став лідером продажів з 1 199 автомобілями, а електрокар Volkswagen ID.Unyx став бестселером жовтня.
Український ринок нових легкових автомобілів продовжує впевнено зростати. Так, у жовтні 2025 року українці придбали 7 800 нових машин – це найвищий показник із вересня 2024-го.
Рекордний жовтень
Для порівняння, у жовтні минулого року було продано лише 5 800 авто, а у вересні 2025-го – 6 800, свідчать дані асоціації "Укравтопром", інформує 24 Канал.
Які авто найчастіше купували
Другий місяць поспіль лідером продажів в Україні став китайський бренд BYD, який реалізував 1 199 автомобілів – у 6,5 раза більше, ніж рік тому. Торік на першому місці був Renault із результатом 775 машин.
На другій позиції цього разу – Toyota (978 авто, +44%), а трійку замикає Volkswagen (856 авто, +136%).
Бестселером жовтня, як і місяцем раніше, став електрокар Volkswagen ID.Unyx, який витіснив торішнього лідера – Renault Duster,
– ідеться в дослідженні.
10 найпопулярніших авто
До десятки найпопулярніших брендів також увійшов китайський електромобіль Zeekr, який посів дев'яте місце з результатом 259 авто (+131%).
ТОП-10 брендів жовтня 2025 року в Україні:
- BYD – 1 199 одиниць (+552%)
- Toyota – 978 одиниць (+44%)
- Volkswagen – 856 одиниць (+136%)
- Skoda – 626 одиниць (+55%)
- Renault – 494 одиниць (-37%)
- Hyundai – 357 одиниць (+85%)
- BMW – 302 одиниць (-24%)
- Audi – 262 одиниць (+38%)
- Zeekr – 259 одиниць (+131%)
- Nissan – 196 одиниць (+1%)
З початку 2025 року українці придбали 60 700 нових легкових автомобілів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Тенденції на авторинку: головне
До слова, раніше Укравтопром повідомив, що за вісім місяців 2025 року в Україну було імпортовано 61,7 тисячі легкових електромобілів (BEV). Це на 52% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Популярність електромобілів зростає не лише в Україні, а й в світі. У вересні продано 2,1 мільйона електромобілів та плагін-гібридів, що є рекордним місячним показником.