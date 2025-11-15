Профессии, о которых никто не слышал: кто такие аэрозольщики, багермейстеры и выставочники

В Украине существует довольно редкие профессии – от специалистов по созданию стеклянных производителей до операторов специализированных землесосных судов. Сейчас эти специальности поражают своей уникальностью и узкой экспертизой.

Какие редкие профессии существуют в Украине?

По официальным данным, в Украине можно трудоустроиться по 9 267 профессиям, о многих из которых среднестатистический человек даже не слышал, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу занятости.

Аэрозольщик

Это работники, которые создают стеклянные изделия с помощью аэродинамических технологий. Они занимаются формированием изделия, шлифовкой и полировкой.

Образование, которое нужно для этой профессии: колледж или университет (факультет оборудования и технологии стекла, специальные колледжи технологий и дизайна).

Багермейстер

Речь идет о специалистах землесосного судна, которые управляют его работой. В общем судно используют для добычи грунта, песка, гравия, очистки и углубления водоемов, строительства гидротехнических сооружений.

Образование, которое понадобится: высшее (морской и внутренний водный транспорт) или профессионально-техническое (судовождение и выполнение багермейстерских работ).

Выставщик

Это рабочие, которые обслуживают печи для обжига стекла и керамики. Их работа заключается в контроле работы печей, температуры нагрева, качества продукции. Образование: профессионально-техническое (печник) и обучение непосредственно на производстве.

Обратите внимание! Согласно отчету World Economic Forum, к 2030 году вырастет примерно 170 миллионов новых рабочих мест. К наиболее растущим войдут: специалисты по данным (Big Data Specialists), инженеры FinTech, специалисты по AI/ML, разработчики программного обеспечения.

