Профессии, о которых никто не слышал: кто такие аэрозольщики, багермейстеры и выставочники
- В Украине есть более 9 тысяч профессий, многие из которых являются редкими, такими как аэрозольщики, багермейстеры и выставочники.
- Аэрозольщики создают стеклянные изделия, багермейстеры управляют землесосными судами, а выставочники обслуживают печи для обжига стекла и керамики.
В Украине существует довольно редкие профессии – от специалистов по созданию стеклянных производителей до операторов специализированных землесосных судов. Сейчас эти специальности поражают своей уникальностью и узкой экспертизой.
Какие редкие профессии существуют в Украине?
По официальным данным, в Украине можно трудоустроиться по 9 267 профессиям, о многих из которых среднестатистический человек даже не слышал, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу занятости.
- Аэрозольщик
Это работники, которые создают стеклянные изделия с помощью аэродинамических технологий. Они занимаются формированием изделия, шлифовкой и полировкой.
Образование, которое нужно для этой профессии: колледж или университет (факультет оборудования и технологии стекла, специальные колледжи технологий и дизайна).
- Багермейстер
Речь идет о специалистах землесосного судна, которые управляют его работой. В общем судно используют для добычи грунта, песка, гравия, очистки и углубления водоемов, строительства гидротехнических сооружений.
Образование, которое понадобится: высшее (морской и внутренний водный транспорт) или профессионально-техническое (судовождение и выполнение багермейстерских работ).
- Выставщик
Это рабочие, которые обслуживают печи для обжига стекла и керамики. Их работа заключается в контроле работы печей, температуры нагрева, качества продукции. Образование: профессионально-техническое (печник) и обучение непосредственно на производстве.
Обратите внимание! Согласно отчету World Economic Forum, к 2030 году вырастет примерно 170 миллионов новых рабочих мест. К наиболее растущим войдут: специалисты по данным (Big Data Specialists), инженеры FinTech, специалисты по AI/ML, разработчики программного обеспечения.
Какие профессии исчезнут к 2030 году?
Исчезнуть могут 16 профессии, а именно грузчик, бухгалтер, экономист, разнорабочий, упаковщик, торговый работник, водитель, финансовый аудитор, юридический консультант, специалисты по вводу данных, секретарь, работник почтовой службы, кассир, билетный контролер, работник полиграфии и телемаркетолог.
По данным CNN, к 2030 году 41% компаний в мире планируют сократить персонал из-за автоматизации задач с помощью искусственного интеллекта.