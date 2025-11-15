Професії, про які ніхто не чув: хто такі аерозольники, багермейстери та виставники
- В Україні є понад 9 тисяч професій, багато з яких є рідкісними, такими як аерозольники, багермейстери та виставники.
- Аерозольники створюють скляні вироби, багермейстери керують землесосними суднами, а виставники обслуговують печі для випалу скла та кераміки.
В Україні існує доволі рідкісні професії – від фахівців зі створення скляних виробників до операторів спеціалізованих землесосних суден. Наразі ці спеціальності вражають своєю унікальністю та вузькою експертизою.
Які рідкісні професії існують в Україні?
За офіційними даними, в Україні можна працевлаштуватися за 9 267 професіями, про чимало з яких середньостатистична людина навіть не чула, передає 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.
Читайте також Безпечна купівля авто в Україні: що треба знати
- Аерозольник
Це працівники, які створюють скляні вироби за допомогою аеродинамічних технологій. Вони займаються формуванням виробу, шліфуванням та поліруванням.
Освіта, яка потрібна для цієї професії: коледж або університет (факультет обладнання та ехнології скла, спеціальні коледжі технологій та дизайну).
- Багермейстер
Йдеться про спеціалістів землесосного судна, які керують його роботою. Загалом судно використовують для видобутку ґрунту, піску, гравію, очищення та поглиблення водойм, будівництва гідротехнічних споруд.
Освіта, яка знадобиться: вища (морський та внутрішній водний транспорт) або професійно-технічна (судноводіння і виконання багермейстерських робіт).
- Виставник
Це робітники, які обслуговують печі для випалу скла та кераміки. Їхня робота полягає у контролі роботи печей, температури нагрівання, якості продукції. Освіта: професійно-технічна (пічник) та навчання безпосередньо на виробництві.
Зверніть увагу! Відповідно до звіту World Economic Forum, до 2030 року зросте приблизно 170 мільйонів нових робочих місць. До найбільш зростаючих увійдуть: фахівці з даних (Big Data Specialists), інженери FinTech, фахівці з AI/ML, розробники програмного забезпечення.
Які професії зникнуть до 2030 року?
Зникнути можуть 16 професії, а саме вантажник, бухгалтер, економіст, різнороб, пакувальник, торговий працівник, водій, фінансовий аудитор, юридичний консультант, спеціалісти з введення даних, секретар, працівник поштової служби, касир, квитковий контролер, працівник поліграфії та телемаркетолог.
За даними CNN, до 2030 року 41% компаній у світі планують скоротити персонал через автоматизацію завдань за допомогою штучного інтелекту.