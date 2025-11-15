Які рідкісні професії існують в Україні?

За офіційними даними, в Україні можна працевлаштуватися за 9 267 професіями, про чимало з яких середньостатистична людина навіть не чула, передає 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.

Аерозольник

Це працівники, які створюють скляні вироби за допомогою аеродинамічних технологій. Вони займаються формуванням виробу, шліфуванням та поліруванням.

Освіта, яка потрібна для цієї професії: коледж або університет (факультет обладнання і технології скла, спеціальні коледжі технологій та дизайну).

Багермейстер

Йдеться про спеціалістів землесосного судна, які керують його роботою. Загалом судно використовують для видобутку ґрунту, піску, гравію, очищення та поглиблення водойм, будівництва гідротехнічних споруд.

Освіта, яка знадобиться: вища (морський та внутрішній водний транспорт) або професійно-технічна (судноводіння і виконання багермейстерських робіт).

Виставник

Це робітники, які обслуговують печі для випалу скла та кераміки. Їхня робота полягає у контролі роботи печей, температури нагрівання, якості продукції. Освіта: професійно-технічна (пічник) та навчання безпосередньо на виробництві.

Зверніть увагу! Відповідно до звіту World Economic Forum, до 2030 року зросте приблизно 170 мільйонів нових робочих місць. До найбільш зростаючих увійдуть: фахівці з даних (Big Data Specialists), інженери FinTech, фахівці з AI/ML, розробники програмного забезпечення.

Які професії зникнуть до 2030 року?