ТОП профессий 2026 года: как изменились самые востребованные и высокооплачиваемые специальности

За четыре года полномасштабного конфликта украинский рынок труда заметно изменился: наряду с зарплатами изменился и перечень профессий, в которых работодатели испытывают наибольшую потребность в работниках. В 2026 году среди наиболее высокооплачиваемых вакансий особенно заметно возросла роль рабочих специальностей.

Какие профессии сейчас самые высокооплачиваемые

Дефицит кадров и смена приоритетов повлияли на новое распределение зарплат на рынке труда, как стало известно 24 Каналу из исследования OLX Работа. В нем сравнили данные за август 2022 и август 2026 годов.

В 2026 году самую высокую медианную зарплату среди вакансий на платформе предлагали руководителю отдела продаж – 110 тысяч гривен. В пятерку самых высокооплачиваемых также вошли преимущественно рабочие профессии:

штукатур – 80 тысяч гривен;

фасадчик – 70 тысяч гривен;

плиточник – 70 тысяч гривен;

каменщик – 65 тысяч гривен.

Для сравнения: в августе 2022 года самой высокооплачиваемой была вакансия дальнобойщика – 40 тысяч гривен. Мастера по ремонту и фасадчики получали по 30 тысяч гривен, а медианная зарплата риелтора и кузовщика составляла 27 500 гривен.

Кого работодатели ищут чаще всего

По количеству объявлений ситуация несколько иная. В августе 2026 года больше всего вакансий было для продавцов – 9 306 объявлений. Их медианная зарплата составляла 24 200 гривен.

На втором месте оказались водители – 8 331 вакансия. При этом медианная зарплата по этой профессии за четыре года существенно выросла и достигла 40 тысяч гривен. В пятерку самых востребованных профессий также вошли:

Разнорабочие – 5 011 объявлений, медианная зарплата 30 тысяч гривен; Грузчики – 4 848 объявлений, 28 500 гривен; Повара – 3 384 объявления, 29 250 гривен.

В свою очередь, в 2022 году работодатели чаще всего искали водителей – тогда на платформе было 4 468 соответствующих объявлений. Далее следовали продавцы, менеджеры по продажам, швеи и повара.

Таким образом, данные OLX Работа показывают сразу две тенденции: работодатели готовы предлагать более высокие зарплаты, а спрос все больше смещается в сторону рабочих профессий. Если в 2022 году среди самых высокооплачиваемых вакансий были дальнобойщик и риэлтор, то в 2026-м в этом рейтинге преобладают специалисты строительных профессий.

В то же время продавцы, водители и повара остаются среди профессий с наибольшим количеством вакансий. К ним присоединились разнорабочие и грузчики.