США сняли санкции с "кормильца" режима Лукашенко – "Беларуськалию"

Соединенные Штаты отменить санкции против флагмана горно-химической промышленности Беларуси "Беларуськалия". Предприятие было ключевым источником валютных поступлений для страны до того, как западные ограничения "придушили" их поток.

Почему сняли санкции?

Трамп, вероятно, пытается наладить отношения с Лукашенко путем снятия санкций, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В соответствии с указаниями Президента Трампа США снимают санкции с "Беларуськалия". Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас,

– заявил представитель США Джон Коул.

Он отметил, что общение на тему санкций будет продолжаться и в дальнейшем, и по мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься.

Это заявление произошло после попыток Трампа восстановить связи с авторитарным президентом Беларуси Александром Лукашенко , близким союзником президента России Владимира Путина.

Почему предприятие важно для Беларуси?

Государственная компания "Беларуськалий" вместе с российским "Уралкалием" и двумя американскими производителями входит в четверку крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на DW.

Калийная соль является одним из главных экспортных товаров Беларуси и фактически ее единственным значительным минеральным ресурсом. Ранее Беларусь продавала ежегодно 10 – 12 миллионов тонн калия, зарабатывая около 2,5 миллиардов долларов.

"Беларуськалий" находился под санкциями США с 9 августа 2021 года. Предприятие, как говорится на сайте Минфина США, считается "главным источником налоговых поступлений и иностранной валюты для режима Александра Лукашенко".

Беларусь после введения санкций попыталась перенаправить логистические потоки в Украину, но УЗ ввела ограничения на транзит. Лазейки на этом направлении еще оставались, но с 24 февраля, после вторжения России в Украину, транзит стал невозможным.



