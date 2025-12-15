США зняли санкції з "годувальника" режиму Лукашенка – "Білоруськалію"
- США зняли санкції з "Білоруськалію", ключового джерела валютних надходжень для Білорусі, що було під санкціями з 9 серпня 2021 року.
- Цей крок, ймовірно, спрямований на нормалізацію відносин між США та Білоруссю, в якій "Білоруськалій" є важливим постачальником калійних добрив у світі.
Сполучені Штати скасувати санкції проти флагмана гірничо-хімічної промисловості Білорусі "Білоруськалію". Підприємство було ключовим джерелом валютних надходжень для країни до того, як західні обмеження "придушили" їх потік.
Чому зняли санкції?
Трамп, ймовірно, намагається налагодити стосунки з Лукашенком шляхом зняття санкцій, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Відповідно до вказівок Президента Трампа США знімають санкції з "Білоруськалію". Думаю, це дуже хороший хід з боку США для Білорусі. Ми їх знімаємо зараз,
– заявив представник США Джон Коул.
Він зазначив, що спілкування на тему санкцій продовжуватиметься й надалі, і в міру нормалізації відносин між двома країнами дедалі більше санкцій зніматиметься.
Ця заява сталася після спроб Трампа відновити зв'язки з авторитарним президентом Білорусі Олександром Лукашенком , близьким союзником президента Росії Володимира Путіна .
Чому підприємство важливе для Білорусі?
Державна компанія "Білоруськалій" разом із російським "Уралкалієм" і двома американськими виробниками входить до четвірки найбільших постачальників калійних добрив у світі, пише 24 Канал з посиланням на DW.
Калійна сіль є одним із головних експортних товарів Білорусі та фактично її єдиним значним мінеральним ресурсом. Раніше Білорусь продавала щорічно 10 – 12 мільйонів тонн калію, заробляючи близько 2,5 мільярдів доларів.
"Білоруськалій" перебував під санкціями США з 9 серпня 2021 року. Підприємство, як йдеться на сайті Мінфіну США, вважається "головним джерелом податкових надходжень й іноземної валюти для режиму Олександра Лукашенка".
Білорусь після введення санкцій спробувала перенаправити логістичні потоки в Україну, але УЗ запровадила обмеження на транзит. Лазівки на цьому напрямку ще залишалися, але з 24 лютого, після вторгнення Росії в Україну, транзит став неможливим.
Що відомо про зняття санкцій проти Білорусі?
Олександр Лукашенко звільнив 52 політв'язні у вересні 2025 року в обмін на скасування американських санкцій з авіакомпанії "Бєлавіа", що Трамп представив як свою дипломатичну перемогу. Спроби США налагодити зв'язки із Білоруссю пов'язані із тим, що Трамп хоче перевершити Джо Байдена та всіх інших президентів у кількості визволених політв'язнів.
Трамп послабив санкції проти Білорусі, дозволивши "Белавія" купувати запчастини, що може бути використано Росією для обходу санкцій. Послаблення санкцій супроводжується критикою через ризик зміцнення позицій Росії.
У грудні до переговорів знову повернулися. Після візиту спецпредставника США до Мінська та зустрічі з Олександром Лукашенком у медіа заговорили про можливе пом'якшення санкцій проти Білорусі. Невдовзі після цих переговорів звільнили понад сотню ув'язнених.