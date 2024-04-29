Торговые отношения Китая и России: почему китайский бизнес покидает российский рынок

Благодаря санкциям, России трудно продавать свои товары за границу. Сложности возникают и с завозом иностранных товаров на российскую территорию.

Какие проблемы возникают у Китая

Китайский производитель бытовой техники не может доставлять свои товары на российский рынок. Проблемы с перевозкой возникают из-за невозможности проведения финансовых операций между Китаем и Россией.

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Вы просто не можете должным образом вести бизнес, используя официальные каналы, поскольку крупным банкам теперь нужны месяцы, а не дни, чтобы провести платежи из России, что заставляет его подключаться к нетрадиционным платежным каналам или сворачивать свой бизнес,

– сообщает один из китайских производителей.

Какие альтернативы доступны китайцам

Китайские банки ужесточают проверку транзакций, которые каким-либо образом связаны с россиянами. Целью таких мер является отслеживание закупок Кремля, способствующих продолжению войны.

Крупные китайские банки, ввиду вероятных вторичных санкций от США, отказываются принимать средства россиян. Альтернативой для российских клиентов могут стать брокеры, которые действуют на границе России и Китая.

Некоторые выбирают в качестве пути расчета крипту. В определенных случаях, россиянам помогают небольшие банки, которые готовы рисковать быть подсанкционными.

Операции, которые осуществляют брокеры, считаются незаконными.