Санкции против "Лукойла" поставили на паузу: что это значит для России
- США отсрочили санкции против "Лукойла" до 13 декабря, позволяя определенные операции, связанные с АЗС и продажей международных активов компании.
- Великобритания приостановила санкции для болгарских подразделений "Лукойла", позволяя осуществление платежей и экономических операций до 14 февраля.
США отсрочили срок введения санкций против нефтяной компании на месяц. Тем временем Великобритания приостановила ограничения в отношении болгарской "дочки" "Лукойла".
Почему США приостановили санкции?
Министерство финансов США выдало лицензию на определенные операции для "Лукойла", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также После форс-мажора "Лукойл" не выплачивает зарплаты: какова ситуация на месторождении в Ираке
Они связаны с розничными АЗС компании и контрактами на продажу международных активов фирмы. Срок на это продлили до 13 декабря. А отдельное освобождение от ответственности для сделок, касающихся предприятий "Лукойл" в Болгарии, было продлено до 29 апреля.
Эти шаги происходят на фоне переговоров Министерства финансов с союзниками от Центральной Европы до Ближнего Востока, одновременно решая сложный процесс завершения зарубежных операций компании накануне первоначального срока – 21 ноября.
В то же время, как рассказали анонимные источники агентства, интерес к покупке иностранных активов "Лукойла" в последние дни возрос. Потенциальные покупатели из США, Европы и Персидского залива обратились в Министерство финансов за разрешением на сотрудничество с компанией.
Что известно о решении Великобритании?
Великобритания приостановила санкции, которые позволят работать болгарскому НПЗ в Бургасе и связанным с ним АЗС, принадлежащих российской компании "Лукойл", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Британское Управление по внедрению финансовых санкций заявило, что выдало лицензию, которая позволяет поступления платежей и экономических ресурсов в и от двух болгарских организаций, касающихся существующих или новых контрактов.
Это позволяет компаниям и банкам осуществлять операции с операторами НПЗ и АЗС "Лукойл Нефтехим Бургас" АД и "Лукойл Болгария ЕООД", а также их дочерними компаниями, до 14 февраля.
Санкции против "Лукойла" и их последствия
Болгария и Румыния рассматривают национализацию активов "Лукойл" в ответ на санкции против российских нефтяных компаний. Молдова запрашивает экстренную помощь у Румынии, чтобы избежать санкций и обеспечить стабильность в нефтеобеспечении.
Акции российского "Лукойла" на Московской бирже обвалились из-за санкций и проблем с продажей иностранных активов, потеряв 9,6 млрд долларов рыночной стоимости.
Американская инвестиционная компания Carlyle рассматривает возможность покупки иностранных активов "Лукойла" на сумму около 22 миллиардов долларов. Швейцарская компания Gunvor отказалась от покупки активов из-за обвинений в связях с Кремлем.