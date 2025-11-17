Санкции против "Лукойла" поставили на паузу: что это значит для России

США отсрочили срок введения санкций против нефтяной компании на месяц. Тем временем Великобритания приостановила ограничения в отношении болгарской "дочки" "Лукойла".

Почему США приостановили санкции?

Министерство финансов США выдало лицензию на определенные операции для "Лукойла", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Они связаны с розничными АЗС компании и контрактами на продажу международных активов фирмы. Срок на это продлили до 13 декабря. А отдельное освобождение от ответственности для сделок, касающихся предприятий "Лукойл" в Болгарии, было продлено до 29 апреля.

Эти шаги происходят на фоне переговоров Министерства финансов с союзниками от Центральной Европы до Ближнего Востока, одновременно решая сложный процесс завершения зарубежных операций компании накануне первоначального срока – 21 ноября.

В то же время, как рассказали анонимные источники агентства, интерес к покупке иностранных активов "Лукойла" в последние дни возрос. Потенциальные покупатели из США, Европы и Персидского залива обратились в Министерство финансов за разрешением на сотрудничество с компанией.

Что известно о решении Великобритании?

Великобритания приостановила санкции, которые позволят работать болгарскому НПЗ в Бургасе и связанным с ним АЗС, принадлежащих российской компании "Лукойл", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Британское Управление по внедрению финансовых санкций заявило, что выдало лицензию, которая позволяет поступления платежей и экономических ресурсов в и от двух болгарских организаций, касающихся существующих или новых контрактов.

Это позволяет компаниям и банкам осуществлять операции с операторами НПЗ и АЗС "Лукойл Нефтехим Бургас" АД и "Лукойл Болгария ЕООД", а также их дочерними компаниями, до 14 февраля.

Санкции против "Лукойла" и их последствия