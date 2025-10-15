SEAF выходит на украинский рынок: первые инвестиции получит Львов
- Американский фонд SEAF инвестирует до 30 миллионов долларов в малый и средний бизнес в Украине, начиная со Львова.
- Фонд планирует начать инвестиции с 2026 года, поддерживая проекты от строительства до создания новых рабочих мест, усиливая городские программы поддержки предпринимателей.
Американский инвестиционный фонд SEAF (Small Enterprise Assistance Funds) планирует вложить до 30 миллионов долларов в развитие малого и среднего бизнеса в Украине.
SEAF инвестирует в Украину?
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, информирует 24 Канал. Стартовой точкой для деятельности инвесторов станет именно Львов.
В Вашингтоне подписали соглашение с инвестиционным фондом SEAF – одним из самых известных американских фондов, который более 30 лет поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в 40 странах мира. SEAF начинает работу в Украине, и стартовой точкой станет Львов,
– отметил Садовый.
Куда направят инвестиции?
По его словам, начиная с 2026 года, фонд планирует инвестировать до 30 миллионов долларов в развитие малого и среднего бизнеса – от строительства и реабилитации до создания новых рабочих мест.
Также он отметил, что фонд усилит городские программы поддержки предпринимателей.
"Например, город дает грант, а фонд добавляет инвестиции, чтобы расширить эффект этих программ. Это реальные инвестиции в развитие Львова и всей Украины", – добавил мэр.
Справка. SEAF – один из ведущих американских фондов, инвестирующий в развитие предпринимательства в более чем 40 странах мира. Организация специализируется на поддержке малого и среднего бизнеса в регионах с переходной экономикой.
Больше об инвестициях в Украину
- К слову, украинский IT-холдинг Fintech-IT Group, разрабатывающий monobank, получил инвестицию от UMAEF, оценивая компанию в более чем 1 миллиард долларов. Поэтому, Fintech-IT Group стала первым украинским финтех-единорогом.
- По данным налоговой, в 2024 году международные компании-нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам в Украине, задекларировали более 12,6 миллиардов гривен налогов.