SEAF виходить на український ринок: перші інвестиції отримає Львів
- Американський фонд SEAF інвестує до 30 мільйонів доларів у малий та середній бізнес в Україні, починаючи зі Львова.
- Фонд планує розпочати інвестиції з 2026 року, підтримуючи проекти від будівництва до створення нових робочих місць, підсилюючи міські програми підтримки підприємців.
Американський інвестиційний фонд SEAF (Small Enterprise Assistance Funds) планує вкласти до 30 мільйонів доларів у розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.
SEAF інвестує в Україну?
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує 24 Канал. Стартовою точкою для діяльності інвесторів стане саме Львів.
У Вашингтоні підписали угоду з інвестиційним фондом SEAF – одним із найвідоміших американських фондів, який понад 30 років підтримує розвиток малого та середнього бізнесу у 40 країнах світу. SEAF починає роботу в Україні, і стартовою точкою стане Львів,
– зазначив Садовий.
Куди спрямують інвестиції?
За його словами, починаючи з 2026 року, фонд планує інвестувати до 30 мільйонів доларів у розвиток малого та середнього бізнесу – від будівництва та реабілітації до створення нових робочих місць.
Також він наголосив, що фонд підсилить міські програми підтримки підприємців.
"Наприклад, місто дає грант, а фонд додає інвестиції, щоб розширити ефект цих програм. Це реальні інвестиції у розвиток Львова і всієї України", – додав мер.
Довідково. SEAF – один із провідних американських фондів, що інвестує в розвиток підприємництва у понад 40 країнах світу. Організація спеціалізується на підтримці малого та середнього бізнесу в регіонах із перехідною економікою.
