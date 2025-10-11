Украинцы все чаще пользуются сервисами такси, а расходы на поездки могут немало сказать о транспортных привычках.

Какими сервисами такси пользуются украинцы?

Какие сервисы чаще всего выбирают пользователи, сколько денег тратят украинцы на поездки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на дашборд от monobank.

Uklon – абсолютный лидер?

С заметным отрывом первое место по расходам занял украинский сервис Uklon – 6,57 миллиардов гривен. Это почти на 2 миллиарда больше, чем у ближайшего конкурента. Результат может свидетельствовать как о доверии к сервису, так и о широком присутствии Uklon в городах Украины.

Bolt и Uber – тоже довольно популярны?

На втором месте – Bolt, с затратами 4,61 миллиардов гривен, а замыкает тройку Uber с результатом 1,01 миллиард гривен.

Заметьте. Несмотря на то, что оба бренда имеют глобальное присутствие, украинцы все же чаще выбирают Uklon. Интересно, что расходы на Bolt более чем в 4 раза превышают Uber.

Тройка самых популярных сервисов такси в Украине / Скриншоты 24 Канала, дашборд monobank

Другие игроки – далеко позади?

Уже значительно меньшие суммы потратили украинцы на другие сервисы:

OnTaxi – 128 миллионов гривен

Taxi 838 – 87,7 миллионов гривен

Grab – 81,7 миллионов гривен

Просто Taxi – 66,4 миллионов гривен

EasyPay такси-сервисы – 29 миллионов гривен

BlaBlaCar – 26 миллионов гривен

iPay.ua – 17,7 миллионов гривен

Эти суммы значительно меньше, чем у лидеров рейтинга. Логично, что это свидетельствует об ограниченном использовании или меньшее присутствие таких сервисов в городах.

Важно! Статистика базируется только на транзакциях клиентов monobank – около 9,9 миллионов человек, и может не отражать рынок полностью. Наличные, другие банки и корпоративные заказы в аналитике не учтены.