Цей сервіс заробив більше за Uber і Bolt разом – скільки витрачають українці на таксі
- Uklon лідирує з витратами 6,57 мільярдів гривень, випереджаючи Bolt (4,61 мільярдів) і Uber (1,01 мільярд).
- OnTaxi, Taxi 838, Grab, Просто Taxi, EasyPay, BlaBlaCar, iPay.ua витрачають значно менше, ніж лідери, що свідчить про їх обмежене використання.
Українці дедалі частіше користуються сервісами таксі, а витрати на поїздки можуть чимало сказати про транспортні звички.
Якими сервісами таксі користуються українці?
Які сервіси найчастіше обирають користувачі, скільки грошей витрачають українці на поїздки, розповідає 24 Канал з посиланням на дашборд від monobank.
Дивіться також Перший український фінтех-єдиноріг: monobank оцінили у понад мільярд доларів
Uklon – абсолютний лідер?
З помітним відривом перше місце за витратами посів український сервіс Uklon – 6,57 мільярдів гривень. Це майже на 2 мільярди більше, ніж у найближчого конкурента. Результат може свідчити як про довіру до сервісу, так і про широку присутність Uklon у містах України.
Bolt та Uber – теж доволі популярні?
На другому місці – Bolt, з витратами 4,61 мільярдів гривень, а замикає трійку Uber з результатом 1,01 мільярд гривень.
Зауважте. Попри те, що обидва бренди мають глобальну присутність, українці все ж частіше обирають Uklon. Цікаво, що витрати на Bolt більш ніж у 4 рази перевищують Uber.
Трійка напопулярніших сервісів таксі в Україні / Скриншоти 24 Каналу, дашборд monobank
Інші гравці – далеко позаду?
Вже значно менші суми витратили українці на інші сервіси:
OnTaxi – 128 мільйонів гривень
Taxi 838 – 87,7 мільйонів гривень
Grab – 81,7 мільйонів гривень
Просто Taxi – 66,4 мільйонів гривень
EasyPay таксі-сервіси – 29 мільйонів гривень
BlaBlaCar – 26 мільйонів гривень
iPay.ua – 17,7 мільйонів гривень
Ці суми значно менші, ніж у лідерів рейтингу. Логічно, що це свідчить про обмежене використання або меншу присутність таких сервісів у містах.
Важливо! Статистика базується лише на транзакціях клієнтів monobank – близько 9,9 мільйонів людей, і може не відображати ринок повністю. Готівка, інші банки та корпоративні замовлення в аналітиці не враховані.