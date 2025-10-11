Якими сервісами таксі користуються українці?

Які сервіси найчастіше обирають користувачі, скільки грошей витрачають українці на поїздки, розповідає 24 Канал з посиланням на дашборд від monobank.

Uklon – абсолютний лідер?

З помітним відривом перше місце за витратами посів український сервіс Uklon – 6,57 мільярдів гривень. Це майже на 2 мільярди більше, ніж у найближчого конкурента. Результат може свідчити як про довіру до сервісу, так і про широку присутність Uklon у містах України.

Bolt та Uber – теж доволі популярні?

На другому місці – Bolt, з витратами 4,61 мільярдів гривень, а замикає трійку Uber з результатом 1,01 мільярд гривень.

Зауважте. Попри те, що обидва бренди мають глобальну присутність, українці все ж частіше обирають Uklon. Цікаво, що витрати на Bolt більш ніж у 4 рази перевищують Uber.

Трійка напопулярніших сервісів таксі в Україні / Скриншоти 24 Каналу, дашборд monobank

Інші гравці – далеко позаду?

Вже значно менші суми витратили українці на інші сервіси:

OnTaxi – 128 мільйонів гривень

Taxi 838 – 87,7 мільйонів гривень

Grab – 81,7 мільйонів гривень

Просто Taxi – 66,4 мільйонів гривень

EasyPay таксі-сервіси – 29 мільйонів гривень

BlaBlaCar – 26 мільйонів гривень

iPay.ua – 17,7 мільйонів гривень

Ці суми значно менші, ніж у лідерів рейтингу. Логічно, що це свідчить про обмежене використання або меншу присутність таких сервісів у містах.

Важливо! Статистика базується лише на транзакціях клієнтів monobank – близько 9,9 мільйонів людей, і може не відображати ринок повністю. Готівка, інші банки та корпоративні замовлення в аналітиці не враховані.