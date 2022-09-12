"Шли, а нужно было бежать": украинский стартап MonitorEstate закрывается – что случилось
Источник:фейсбук Владимира Копотя
Украинский стартап Monitor.Estate, предоставлявший онлайн-услуги в сфере недвижимости, прекращает свою работу. Юристы проекта продолжат помогать клиентам в экспертизе объектов недвижимости и проверке их продавцов в офлайн режиме.
Об этом сообщил соучредитель стартапа Владимир Копоть на своей странице в фейсбуке. Он перечислил успехи проекта за годы существования, а также назвал причины, почему Monitor.Estate закрывается.
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Успехи Monitor.Estate за годы существования
В публикации Владимир Копоть отметил, что за 4 года полноценной работы стартапа на рынке команде Monitor.Estate удалось:
- предоставить качественный сервис по юридической поддержке более 3 тысяч клиентов;
- разоблачить незаконные схемы и махинации на рынке новостроек;
- регулярно предоставлять своевременную аналитику о состоянии строительного рынка в крупнейших городах Украины;
- наладить партнерство с крупнейшими онлайн-площадками и порталами на рынке недвижимости;
- создать образовательный ютуб-канал, который набрал 5 400 заинтересованных подписчиков.
Кроме того, команда стартапа организовала первый и единственный по состоянию на сегодня барабанный марафон в поддержку детей с проблемами слуха, в рамках которого удалось собрать и передать 111 тысяч гривен на реабилитацию деток.
Почему стартап прекращает работу
Соучредитель Monitor.Estate отметил, что команда приняла сверхтяжелое решение – прекратить работу проекта, как стартапа. По словам СЕО компании, Monitor.Estate, к сожалению, не удалось:
- "уберечь людей от "Укрбуда";
- масштабировать проект до национального уровня и стать лучшими из лучших;
Мы к этому шли, а надо было бежать,
– написал Копоть.
- своевременно привлечь инвестиции, которые помогли бы стартапу масштабироваться;
- пережить закрытие в Украине открытых данных (касательно рынка недвижимости – ред. 24 канал).
Именно последний пункт, по словам соучредителя стартапа, был "топливом" для Monitor.Estate, которое помогало команде проекта создавать новые продукты и делать полезные вещи.
Добавим, что стартап Monitor.Estate вышел на рынок в середине 2017 года – сервис предоставлял данные об украинских новостройках в удобном виде. В начале существования в стартапе работали всего два человека – СЕО Владимир Копоть и СТО Александр Радзишевский, впоследствии команда проекта увеличилась.