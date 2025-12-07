Можно ли зарабатывать с коротких видео на YouTube

YouTube запустил монетизацию для Shorts. На таких коротких видео действительно можно зарабатывать. Однако этот доход минимальный и гораздо меньше чем за длинные видео.

Что известно о монетизации для Shorts?

Монетизация Shorts различается. В частности, она зависит от страны, для которой создается контент, сообщает 24 Канал со ссылкой на AIR Media-Tech.

Читайте также В Днепре Россия уничтожила склады с лекарствами для миллионов украинцев: пожары тушат с авиации

По состоянию на теперь, оплата за 1000 просмотров, в зависимости от страны, такая:

самая высокая монетизация для США, она составляет – 0,328 доллара;

для Швейцарии – 0,205 долларов;

Австралии – 0,193 доллара;

Южной Кореи – 0,185 доллара;

Великобритании – 0,166 доллара;

Канады – 0,165 доллара;

Германии – 0,163 доллара;

Гонконга – 0,147 доллара;

Японии – 0,144 доллара;

Тайваня – 0,140 долларов;

Австрии – 0,135 доллара;

Новой Зеландии – 0,113 доллара.

Заметим, эксперты считают, что шортсы это, в первую очередь не элемент заработка, а метод продвижения, который:

привлекает много аудитории;

является недорогим.

Обратите внимание! Именно благодаря шортсам можно быстрее и легче продвигать продукт.

Сколько можно получить за длинные видео на YouTube?

Монетизация за длинные видео на YouTube значительно больше. Например, самая большая оплата за 1000 просмотров для США, она составляет почти 11 долларов, сообщает Exploding Topics.

В то же время, есть страны для которых монетизация минимальная, то есть, менее 2 долларов. Также оплата может отсутствовать совсем.

Важно знать! Размер монетизации на YouTube зависит также от типа контента. Нужно понимать, что от этого формируется стоимость рекламы, которая вставляется в видео и, соответственно, оплата за просмотры.

Что еще важно знать о YouTube сейчас?