Евросоюз оштрафовал Google почти на 900 миллионов евро

Европейская комиссия наложила на Google штраф в размере 890 миллионов евро за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA). Регуляторы пришли к выводу, что компания отдавала предпочтение собственным сервисам и ограничивала возможности разработчиков в Google Play.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Почему на Google наложили штраф?

Регулятор установил два нарушения. Первое касается поисковой системы Google, где компания отдавала предпочтение собственным сервисам в результатах поиска. По выводам Еврокомиссии, сервисы Google отображались более заметно благодаря улучшенному оформлению, специальным фильтрам и визуальным элементам, тогда как аналогичные сторонние платформы не имели таких возможностей. Второе нарушение связано с магазином приложений Google Play.

Комиссия считает, что компания ограничивала разработчиков, не позволяя им бесплатно информировать пользователей об альтернативных способах оплаты или приобретения подписок, в частности через собственные сайты или другие магазины приложений. За эти нарушения Google получил два отдельных штрафа: 460 миллионов евро за нарушение правил работы поисковой системы и 430 миллионов евро за ограничения в Google Play.

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Тереза Рибера подчеркнула, что успех продуктов должен определяться их качеством, а не доминированием компании на рынке. По ее словам, европейские потребители должны иметь доступ к информации о более выгодных предложениях независимо от того, получает ли владелец магазина приложений комиссию.

В Еврокомиссии отметили, что Google должна выполнить решение в течение 60 дней. Если компания не устранит выявленные нарушения, ей могут грозить дополнительные периодические штрафы в размере до 5% от общего мирового оборота. В Google уже раскритиковали решение европейского регулятора.

Президент компании по международным вопросам Кент Уокер заявил, что санкции несправедливы и могут негативно сказаться как на европейском бизнесе, так и на потребителях. По его словам, регулирование должно стимулировать развитие продуктов, а не ухудшать их.

Справочно. Закон о цифровых рынках (DMA) вступил в силу в Европейском Союзе в 2022 году. Его цель – усилить конкуренцию на цифровых рынках, предотвратить злоупотребление рыночной властью со стороны больших технологических компаний и обеспечить равные условия для новых участников рынка.

Напомним, о том, что Европейский Союз планирует оштрафовать Google на несколько сотен миллионов евро за возможное нарушение Закона о цифровых рынках (DMA), стало известно еще в мае. Однако тогда конкретной информации о том, когда будет наложен штраф, еще не было.