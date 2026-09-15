ФЛП придется заплатить больше, чем ожидалось: налоговая предупреждает о штрафах

Физические лица-предприниматели могут получить не только доначисление налога, но и штраф, если налоговая служба выявит занижение налогового обязательства. Вся причина кроется в декларации.

Как налоговая проверяет декларации ФЛП

Налоговая служба может проверять правильность данных в декларациях ФЛП в ходе камеральной проверки, пишет YANKIV.

Проверить декларацию или уточняющий расчет налоговики могут в течение 30 календарных дней после истечения крайнего срока их подачи. Если документ был подан с опозданием, отсчет этого периода начинается с фактической даты его подачи.

Если налоговая служба выявит нарушения, по результатам проверки составляется соответствующий акт.

За что ФЛП могут оштрафовать

Предприниматель самостоятельно несет ответственность за правильность расчета единого налога, полноту и своевременность его уплаты, а также за подачу отчетности.

Поэтому если в ходе проверки выяснится, что ФЛП занизил налоговое обязательство, налоговая может самостоятельно определить сумму, которую предприниматель должен доплатить. Дополнительно могут быть применены финансовые санкции. Размер штрафа зависит от характера нарушения:

10% – в общем случае;

25% – если налоговая докажет умышленное нарушение;

50% – если умышленное нарушение повторилось в течение 1095 календарных дней.

Когда налоговая может применить штраф в размере 25% или 50%

Самой ошибки в декларации недостаточно, чтобы автоматически признать нарушение умышленным. Для применения повышенного штрафа налоговики должны доказать, что предприниматель намеренно создал условия для неисполнения или ненадлежащего исполнения налоговых требований.

Именно установленный умысел является основанием для применения штрафа в размере 25%. Если же такое умышленное нарушение повторяется в течение 1095 дней, санкция может увеличиться до 50%.

Можно ли исправить ошибку самостоятельно

У предпринимателей есть возможность самостоятельно исправить ошибки в уже поданной декларации. Налоговый кодекс предусматривает освобождение от финансовой ответственности при определенных условиях, если плательщик сам обнаружил ошибку и исправил ее в установленном порядке.

Для этого необходимо соблюсти требования процедуры самостоятельного исправления, предусмотренной Налоговым кодексом, и выполнить соответствующие налоговые обязательства.

Таким образом, уплата единого налога сама по себе не гарантирует отсутствия претензий со стороны налоговой. Если в декларации была указана заниженная сумма обязательства, в ходе камеральной проверки налоговики могут определить дополнительный платеж и наложить штраф.

Напомним, максимальная ставка единого налога для ФЛП 1-й группы в 2026 году составляет 332,80 гривны в месяц, а для 2-й группы – 1 729,40 гривны. В то же время конкретную ставку единого налога для 1 и 2 групп устанавливают местные власти, поэтому она может быть ниже максимальной.