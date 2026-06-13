Кто должен подавать такую декларацию

Правила отчетности зависят от системы налогообложения и других нюансов ведения бизнеса. Детали "Фактам ICTV" объяснила финансовый директор Activitis Анастасия Штаньковская.

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Прежде всего стоит отметить, что все ФЛП должны подавать отчетность в установленные законодательством сроки. Это правило также распространяется на случаи, когда предприниматель не получал дохода, – в такой ситуации необходима нулевая декларация.

Обратите внимание! Несвоевременная подача декларации или ее отсутствие могут обернуться штрафом, который придется уплатить в любом случае.

Однако для упрощенцев предусмотрено исключение: при отсутствии дохода они могут не подавать декларацию плательщика единого налога.

В то же время ФЛП III группы должны отчитываться, если получали доход в предыдущих кварталах года, ведь декларация формируется нарастающим итогом. К слову, по статье 296 НКУ, плательщики налога на добавленную стоимость среди них также ведут учет доходов и расходов по типовой форме.

Какие налоги нужно платить

Для I и II групп единый налог имеет фиксированную ставку – сейчас это 332,80 гривны и 1 729,40 гривны соответственно. А вот для III группы его размер зависит от дохода (5% за работы без НДС и 3% – с НДС).

Поэтому если вы не имели доходов в течение определенного налогового периода, например, в конкретном квартале или году, то обычно не нужно платить ЕН (для ФЛП III группы – 24 Канал),

– объяснила эксперт.

В то же время единый социальный взнос необходимо платить независимо от наличия или размера дохода. Более того, это имеет приоритет над большинством других финансовых обязательств предпринимателя, за исключением выплаты зарплаты работникам.

Напомним, размер ЕСВ рассчитывают, используя актуальную минимальную заработную плату. Поэтому в 2026 году ежемесячный минимальный страховой взнос вырос и составляет 1 902,34 гривны.