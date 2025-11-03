Бизнес уплатил 2 миллиона гривен штрафов за рекламу алкоголя и курение в заведениях

Госпродпотребслужба за девять месяцев 2025 года зафиксировала 272 нарушения законодательства в сфере рекламы алкогольных напитков и соблюдения антитабачных требований.

К нарушителям применяют санкции

Как сообщила пресс-служба ведомства, в 35 случаях распространение незаконной рекламы было остановлено, а к нарушителям применены финансовые санкции на более 875 тысяч гривен, из которых более 585 тысяч гривен уже уплачено.

В течение января – сентября Госпродпотребслужба получила 187 обращений граждан о нарушении антитабачного законодательства. По результатам внеплановых проверок нарушения выявлены в 149 заведениях – это 80% от проверенных.

За что штрафуют чаще всего

Чаще всего специалисты фиксировали курение в помещениях ресторанов и кафе, отсутствие табличек о запрете курения и стимулирование продажи табачных изделий.

За выявленные нарушения бизнес оштрафован на более 3,6 миллионов гривен, из которых 2,2 миллиона гривен уплачено добровольно, еще 94 тысяч гривен – в принудительном порядке.

Мы видим положительную тенденцию – бизнес становится более сознательным и ответственным. Но наша работа продолжается: мы ежедневно проверяем, чтобы реклама не нарушала закон и не формировала ложных представлений об алкоголе или табаке,

– отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

К слову, в Украине создадут реестр сайтов, которые имеют лицензию на онлайн-продажу подакцизных товаров, чтобы усилить контроль над электронной торговлей алкоголем и табачными изделиями.