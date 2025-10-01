Россияне ударили по складу издательства "Смаки" в городе Днепр. Атака состоялась 30 сентября.

Что известно об атаке и ее последствиях?

Это стало именно в День рождения издательства, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу "Смаки" в Инстаграме.

Только что сообщили о том, что наш склад книг поврежден в результате ракетного обстрела. И это прямо в наш день рождения,

– говорится в заметке.

Заметьте! В издании также рассказали, что потеряли часть тиражей, но обязательно восстановят потери. Также "Смаки" поблагодарили всех, кто находится рядом в это непростое время.

Исполнительный директор издательства Наталья Смаковская отметила, что склад был расположен на первом этаже пятиэтажного дома. И дрон попал в 5-й этаж здания.

Кроме того, во время российской атаки в помещении склада был сотрудник издательства. Однако он не пострадал, ведь спрятался между стен.

К счастью, работник не пострадал – он услышал изменение звука шахеда и спрятался между стен. Иначе он был бы ранен обломками,

– сказала Смаковская.

Обратите внимание! В издательстве сейчас не могут точно сказать, какие именно издания и в каком объеме были повреждены.

В среду, 1 октября, издательство опубликовало сообщение, где поблагодарило всех, кто помог и поддержал.

Мы ожидали трудностей, но не ожидали ТАКОЙ бешеной поддержки,

– идет речь в тесте.

"Смаки" поблагодарили за звонки, слова, сообщения и готовность помочь. Таким образом издательство поняло, что не останется один на один с бедой.

