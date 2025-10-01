Что известно об атаке и ее последствиях?
Это стало именно в День рождения издательства, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу "Смаки" в Инстаграме.
Читайте также В результате атаки: Россия уничтожила бизнес, который украинская семья строила более 20 лет
Только что сообщили о том, что наш склад книг поврежден в результате ракетного обстрела. И это прямо в наш день рождения,
– говорится в заметке.
Заметьте! В издании также рассказали, что потеряли часть тиражей, но обязательно восстановят потери. Также "Смаки" поблагодарили всех, кто находится рядом в это непростое время.
Исполнительный директор издательства Наталья Смаковская отметила, что склад был расположен на первом этаже пятиэтажного дома. И дрон попал в 5-й этаж здания.
Кроме того, во время российской атаки в помещении склада был сотрудник издательства. Однако он не пострадал, ведь спрятался между стен.
К счастью, работник не пострадал – он услышал изменение звука шахеда и спрятался между стен. Иначе он был бы ранен обломками,
– сказала Смаковская.
Обратите внимание! В издательстве сейчас не могут точно сказать, какие именно издания и в каком объеме были повреждены.
В среду, 1 октября, издательство опубликовало сообщение, где поблагодарило всех, кто помог и поддержал.
Мы ожидали трудностей, но не ожидали ТАКОЙ бешеной поддержки,
– идет речь в тесте.
"Смаки" поблагодарили за звонки, слова, сообщения и готовность помочь. Таким образом издательство поняло, что не останется один на один с бедой.
Что еще известно о потерях бизнеса в результате атак россиян?
Россия уничтожила швейную фабрику компании Goldi. Это произошло 10 сентября в городе Волочиск Хмельницкой области. Там продавали продукция собственного украинского производства.
26 сентября в Запорожье в результате российской атаки был разрушен супермаркет "АТБ". Жертв и раненых в результате событий не было.