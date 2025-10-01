Що відомо про атаку та її наслідки?

Це стало саме у День народження видавництва, пише 24 Канал з посиланням на сторінку "Смакі" в Інстаграмі.

Щойно повідомили про те, що наш склад книг пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу. І це прямо в наш день народження,

– йдеться у дописі.

Зауважте! У виданні також розповіли, що втратили частину тиражів, але обовʼязково відновлять втрати. Також "Смакі" подякували всім, хто перебуває поруч у цей непростий час.

Виконавча директорка видавництва Наталія Смаковська зазначила, що склад був розташований на першому поверсі пʼятиповерхового будинку. І дрон влучив у 5-й поверх будівлі.

Крім того, під час російської атаки у приміщенні складу був працівник видавництва. Однак він не постраждав, адже сховався між стін.

На щастя, працівник не постраждав – він почув зміну звуку шахеда та сховався між стін. Інакше він був би поранений уламками,

– сказала Смаковська.

Зверніть увагу! У видавництві зараз не можуть точно сказати, які саме видання та у якому обсязі були пошкоджені.

У середу, 1 жовтня, видавництво опублікувало допис, де подякувало всім, хто допоміг та підтримав.

Ми очікували труднощів, але не очікували ТАКОЇ шаленої підтримки,

– йде мова у тесті.

"Смакі" подякували за дзвінки, слова, повідомлення й готовність допомогти. Таким чином видавництво зрозуміло, що не залишиться сам на сам з бідою.

