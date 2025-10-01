Росіяни атакували склад книжкового видавництва у Дніпрі
- Російська атака 30 вересня пошкодила склад видавництва "Смакі" у Дніпрі.
- Дрон влучив у 5-й поверх будівлі, де розташований склад.
Росіяни вдарили по складу видавництва "Смакі" у місті Дніпро. Атака відбулася 30 вересня.
Що відомо про атаку та її наслідки?
Це стало саме у День народження видавництва, пише 24 Канал з посиланням на сторінку "Смакі" в Інстаграмі.
Щойно повідомили про те, що наш склад книг пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу. І це прямо в наш день народження,
– йдеться у дописі.
Зауважте! У виданні також розповіли, що втратили частину тиражів, але обовʼязково відновлять втрати. Також "Смакі" подякували всім, хто перебуває поруч у цей непростий час.
Виконавча директорка видавництва Наталія Смаковська зазначила, що склад був розташований на першому поверсі пʼятиповерхового будинку. І дрон влучив у 5-й поверх будівлі.
Крім того, під час російської атаки у приміщенні складу був працівник видавництва. Однак він не постраждав, адже сховався між стін.
На щастя, працівник не постраждав – він почув зміну звуку шахеда та сховався між стін. Інакше він був би поранений уламками,
– сказала Смаковська.
Зверніть увагу! У видавництві зараз не можуть точно сказати, які саме видання та у якому обсязі були пошкоджені.
У середу, 1 жовтня, видавництво опублікувало допис, де подякувало всім, хто допоміг та підтримав.
Ми очікували труднощів, але не очікували ТАКОЇ шаленої підтримки,
– йде мова у тесті.
"Смакі" подякували за дзвінки, слова, повідомлення й готовність допомогти. Таким чином видавництво зрозуміло, що не залишиться сам на сам з бідою.
Що ще відомо про втрати бізнесу внаслідок атак росіян?
Росія знищила швейну фабрику компанії Goldi. Це відбулося 10 вересня у місті Волочиськ на Хмельниччині. Там продавали продукція власного українського виробництва.
26 вересня у Запоріжжі внаслідок російської атаки був зруйнований супермаркет "АТБ". Жертв та поранених внаслідок подій не було.